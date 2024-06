1 Die Polizei fahndet weiter nach dem Täter. Foto: dpa

Nach einem Streit in München mit einem Toten wird weiter nach dem mutmaßlichen Täter gefahndet.









Die Fahndung nach dem Menschen, der bei einem Streit mit Schussabgabe in München einen Mann tödlich verletzt haben soll, läuft weiter. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, gibt es bislang keine neuen Erkenntnisse zum Tathergang. Auch zur Identität des Opfers und dessen Verletzungen machte die Polizei am Dienstagmorgen keine weiteren Angaben.