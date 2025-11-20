München: Frauenleiche im Wald gefunden

Der Forstenrieder Park ist eine grüne Oase im Süden Münchens, bekannt für seine vielen Wildschweine. Dort macht ein Spaziergänger eine schreckliche Entdeckung.
Ein Spaziergänger hat in einem beliebten Münchner Waldgebiet eine Frauenleiche gefunden. Nach erster Einschätzung ist eine Gewalttat nicht auszuschließen, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums München sagte. Der Spaziergänger entdeckte die Tote demnach am Nachmittag unweit eines Trampelpfads im Forstenrieder Park, einem für seine vielen Wildschweine bekannten grünen Areal im Süden Münchens.