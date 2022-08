1 Domenic Weinstein wird bei der Heim-EM in München nicht die deutschen Farben vertreten. Foto: Kohring /Eibner-Pressefoto

Eigentlich passte alles: Form, Motivation, der schmerzhafte Aufprall an eine mallorquinische Mauer abgehakt: Domenic Weinstein war gesetzt für den deutschen Vierer bei der Bahnrad-EM in München. Doch dann kam Corona. Das Aus für den Unterbaldinger.















Montag, gegen 17.15 Uhr: Domenic Weinstein ist zurück in Unterbaldingen, war zuvor vier Stunden auf dem Rad unterwegs. "Endlich wieder", sagt der 27-Jährige. Rund 120 Kilometer ging es über Rottweil, Spaichingen und Tuttlingen zurück in den Ortsteil von Bad Dürrheim. Eigentlich wollte der Olympia-Teilnehmer von 2016 (Rio de Janeiro) und 2021 (Tokio) nun in München sein. Ab Donnerstag sollte es für den mehrfachen Europameister in der Einerverfolgung im Rahmen der European Championships in der Mannschaftsverfolgung um die Medaillen gehen.