1 Kein Einzelfall: Nur wenige Meter vom Schnellimbiss entfernt landeten die leeren Verpackungen, Becher und Flaschen im Schlappenbach hinter dem Gewerbegebiet Ziegelhütte. Foto: Haberer

Wird Müll rücksichtslos in der Landschaft entsorgt, bringt dies Land- und Energiewirt Andreas Haberer regelrecht auf die Palme.

Vöhringen - Der Betreiber einer Biogasanlage vom Mühlbachhof Wittershausen ist tagtäglich auf Äckern und Wiesen der Umgebung unterwegs und ärgert sich kolossal über das, was er dort zu sehen bekommt. Erst neulich hatte er zahlreiche Beispiele für Unrat in der Natur auf Fotos festgehalten und an seine Ratskollegen des Gemeinderats sowie an die Verwaltung weitergeleitet. Darauf nahm er Bezug in jüngster Sitzung des Vöhringer Gemeinderats und schilderte, wieder einmal, seine Beobachtungen.

Berge von Abfall seien in der Umgebung rund um die Fast-Food-Filiale in der Eythstraße verteilt. Seiner Meinung nach müsste es eine Möglichkeit geben, den Fast-Food-Betreiber beim Einsammeln der Hinterlassenschaften in die Pflicht zu nehmen.

Umweltbewusstsein Note 5

"Natürlich kommt es erst zur Umweltverschmutzung, wenn jemand die Verpackungen wegwirft", sprach Haberer die Verantwortung der Käufer als Verursacher an. Andrea Kopp fügte hinzu, auch die Wendeplatte der Zeppelinstraße müsse in Corona-Zeiten als Picknickplatz herhalten.

Für Bürgermeister Stefan Hammer ist dies keine Überraschung. Dass die Gastronomie nicht öffnen dürfe und nur Abholung anbieten könne, habe das Problem noch verschärft. Thea Hoh sprach das mangelnde Umweltbewusstsein von Kindern und Jugendlichen an. Umweltbewusstsein sollte ihrer Ansicht nach im Schulunterricht mehr gefördert werden. Sie plädierte dafür, die Kinder stärker einzubinden und als Strafe zum Müllaufsammeln zu verdonnern, wenn sie auf frischer Tat ertappt werden.

"Schwierig in Zeiten von Corona. Außerdem haben wir an der Mühlbachschule nur Grundschüler und Werkrealschüler bis zur siebten Klasse", gab Stefan Hammer in punkto Kontaktbeschränkungen und Aufsichtspflicht zu bedenken. Doch auch ein Schreiben des Rathauses an die oft ahnungslosen Eltern könne manchmal Wunder bewirken, falls jemand die Namen der Verursacher meldet.

Dorfputzete trotz Corona? "Mir ist nur noch keine zündende Idee für eine kontaktlose, Corona-konforme Dorfputzete eingefallen, die dringend notwendig und bis 31. März noch möglich wäre", verlieh Hammer seinen Gedanken Ausdruck.

Idee für Dorfputzete

Diese Aktion habe auch ein Wittershausener Bürger per E-Mail eingefordert. "Große haushaltsübergreifende Gruppen und ein gemeinsamer Abschluss wie früher sind logischerweise nicht möglich. Vielleicht könnten wir zur Durchführung mit getrennten Haushalten aufrufen und einen Sammelcontainer am Bauhof aufstellen", setzte Hammer seine Überlegungen fort. "Und das so schnell wie möglich, solange sich noch fünf Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen", mahnte Peter Schäuble vom Ordnungsamt mit Blick auf die geltenden Pandemie-Verordnungen zur Eile.

Nicht ohne Grund, wie Hammer zugab. Den Bürgermeistern im Landkreis sei bewusst, dass es durch vermehrte Corona-Tests und das Entlarven verdeckter Infektionen zu einem Anstieg der Inzidenzwerte kommen könnte.