Immer wieder wird Müll in der Bergstadt zum Ärgernis und zum Problem – egal, ob am Klosterweiher, am Stockwald oder an einer Bushaltestelle in Stockburg. Den Tätern das Handwerk zu legen, ist allerdings gar nicht so einfach. Die Polizei erklärt, wieso es so schwer ist, den Tätern auf die Spur zu kommen.