Müllsammler geben nicht auf: Initiative „Schwanau bleib(t) sauber“ nimmt zweiten Anlauf

Die Initiative „Schwanau bleib(t) sauber“ stand kurz vor dem Aus. Auch der Infoabend war für den Organisator zunächst eine Enttäuschung – und doch ging der Abend positiv zu Ende.
Die Freude von Initiator Hubert Wetterer, der kaum zu übersehen in Warnweste vor der Ortsverwaltung Nonnenweier gespannt auf interessierte Bürger wartete, hielt sich am Dienstagabend in Grenzen. „Nur wenige neue Gesichter sind gekommen“, erklärte er gegenüber unserer Redaktion. Der Großteil der Anwesenden sei hingegen schon lange Teil der Initiative „Schwanau bleib(t) sauber“. Ein Dämpfer, der Wetterer zunächst bestätigen ließ: Es wird nicht weitergehen.