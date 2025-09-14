Müllsammelaktion in Weil am Rhein: Gemeinsam für ein sauberes Weil am Rhein

Freiwillige Müllsammler aus Friedlingen und Weil sowie aus Lörrach und Bad Bellingen beteiligten sich an der jüngsten TRUZ-Aktion im Friedlinger Rheinpark.
Gut bevölkert war die weitläufige Grünanlage nahe Rheinufer am Samstagnachmittag. Überall in dem einladenden Park mit den Baumriesen tummelten sich Erwachsene und Kinder. 17 Besucher hatten jedoch keinen Blick für das Idyll. Ihre Augen richteten sich auf das, was offen rum lag oder sich im Gras versteckte. Eine junge Frau mit einem großen blauen Müllsack ist völlig in die Aufgabe vertieft. Jeder Meter Grünfläche in der Nähe des Cafés wird inspiziert. Mit ihrer langen Holzzange stochert sie so lange im Boden, bis sie das festgetretene Corpus Delicti fassen kann.