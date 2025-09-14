Müllsammelaktion in Weil am Rhein: Gemeinsam für ein sauberes Weil am Rhein

Gut bevölkert war die weitläufige Grünanlage nahe Rheinufer am Samstagnachmittag. Überall in dem einladenden Park mit den Baumriesen tummelten sich Erwachsene und Kinder. 17 Besucher hatten jedoch keinen Blick für das Idyll. Ihre Augen richteten sich auf das, was offen rum lag oder sich im Gras versteckte. Eine junge Frau mit einem großen blauen Müllsack ist völlig in die Aufgabe vertieft. Jeder Meter Grünfläche in der Nähe des Cafés wird inspiziert. Mit ihrer langen Holzzange stochert sie so lange im Boden, bis sie das festgetretene Corpus Delicti fassen kann.

Dreck der Mitmenschen wegräumen Nicht selten bückt sie sich einfach, um des winzigen Unrats habhaft zu werden. Wer sie anspricht, bekommt als erstes ein breites Lächeln. „Ja“, sie gehöre zu den Müllsammlern, die statt Entspannung im Grünen den Dreck der lieben Mitmenschen wegräumen. Etwas Gutes zu tun, sei besser als einfach nur da sitzen.

Sauber ist besser

Im Laufe des Gesprächs stellt sie sich als Rafaela aus Rio de Janeiro vor. Sauber sei die Metropole nicht unbedingt, aber sauber sei besser. Im April kam die 26-jährige Brasilianerin aus beruflichen Gründen nach Weil. Zur Vorbereitung habe sie anderthalb Jahre Deutsch gelernt. Auch ihr Mann und zwei Landsleute seien bei der Aktion dabei. Das Wort „Zigarette“ ist Rafaela bekannt, dem Begriff „Kronkorken“ kennt sie noch nicht. Aber ungezählte Metalldeckel hat sie schon im Müllsack, darüber hinaus einen Karton für Bierflaschen, mitten auf die Wiese geworfen.

Partyschnipsel zwischen Grashalmen

In der Bilanz des Tages wird der Flaschendeckel nach den Kippen auf Platz 2 landen. Auch Gabriele Knümann geht pedantisch vor. Sie sei im Lörracher BUND-Vorstand engagiert und opfere gern ein paar Stunden für den guten Zweck. Gleichwohl ärgert sie sich über Metall in vielen Varianten auf dem Boden. Eine ganze Fuhre „Glitzerzeug“, wie Teilnehmerin Annika formuliert, fand sich ebenfalls mitten auf dem gepflegten Rasen. „Hier wurde wohl ein 30. Geburtstag gefeiert“, sagt Gunnar Sturm. Zig klitzekleine rot-silbrige Partyschnipsel haften zwischen Grashalmen. Schlimmer geht es nicht, denn man bräuchte einen Staubsauger. Wenn sie niemand wegräumt oder der Wind sie ins Wasser weht, bleibt alles an Ort und Stelle bis das „Geburtstagskind“ 100 ist. Denn Metall verrottet nicht.

Warum Gutes wegwerfen?

Sturm erklärt, er habe beruflich mit der Abfallwirtschaft zu tun. Ständig fragt er sich, warum die Leute Gutes wegwerfen oder sinnlos horten. Teilnehmerin Annika hat ihren Sohn im Schlepptau. Der 15-Jährige sei gern dabei, interessiere sich für das Thema Umwelt. Gerade klaubt er mit der Hand kleine Dinge vom Boden einer Sprunganlage. Als er nichts mehr findet, gönnt er sich ein paar Sprünge. Kaum ist er weg, nähert sich ein rauchender Vater mit Tochter. Für Nachschub der nächsten Sammelaktion scheint leider gesorgt.

Spielplätze sind recht sauber

Doch eigentlich seien die Spielplätze im Rheinpark recht sauber, meint Annika. Ihr Lob gilt der Stadt. Dann erzählt sie noch, dass sie mit einem Basler Verein im Rhein tauchen gehe. Jedes Mal sei vorher klar, dass bei dem Freizeitvergnügen Müll aus den Tiefen gefischt werde. Fahrräder führen die Liste an.

Während sie Mickey Wiedermann vom TRUZ, den Fachbereichsleiter Grenzüberschreitender Naturschutz, anfunkt, fällt der Blick auf eine Sitzgruppe mit drei jüngeren Männern und Getränkedosen. Die beiden Frauen mit den Müllsäcken, die um sie herumwuseln, nehmen sie gar nicht wahr. Ein ähnliches Bild zeigt sich auf der Promenade. Den drei größeren Jungs, die auf einer Bank sitzen und den Einkauf konsumieren, entgehen die Müllsammler völlig. Mit dabei ist auch eine 26-jährige aus Bad Bellingen. In Friedlingen habe sie mal gewohnt und bei einer Umwelt-Firma gearbeitet. Deshalb mache sie mit. Wiedermann nähert sich mit einem Trüppchen und halbvollen Säcken der „Station“. Er zeigt sich zufrieden mit der Resonanz, um hinzuweisen, Mitte Oktober werde erneut im Stadtgebiet Müll gesammelt.