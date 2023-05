Besonders schlimm hatte es im April einige Ergenzinger getroffen: Manche mussten mehr als vier Wochen darauf warten, dass ihre Gelben Säcke abgeholt wurden. Jetzt soll die Müllkrise vorerst beendet sein.

Das für die Müllabfuhr im Kreis Tübingen zuständige Unternehmen Alba schreibt in einer Pressemitteilung: „In den letzten Wochen kam es aufgrund vielfacher, krankheitsbedingter Ausfälle zu Problemen im Rahmen der Abfuhr von Gelben Säcken. Für die entstandenen Unannehmlichkeiten möchten wir uns entschuldigen. Infolge der krankheitsbedingten Ausfälle mussten wir Personal mit weniger Ortskenntnis einsetzen. Dies führte dazu, dass Touren nicht zu Ende gefahren wurden und/oder Säcke in einzelnen Straßen vergessen wurden. Die hierdurch entstandenen Reklamationen mussten nachgefahren werden.“

Personal ist zurückgekehrt

Alba gibt jetzt Entwarnung: „Zwischenzeitlich ist ein Großteil unseres erfahrenen Stammpersonals wieder zurückgekehrt. Die Abfuhren können nun wieder regelmäßig stattfinden.“

Sollte es dennoch Probleme bei der Abfuhr der Gelben Säcke geben, können sich die Betroffenen unter Telefon 0800 2232555 oder auch per Mail an: neckar-alb@alba.info an wenden.