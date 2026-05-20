Müllheimer Unternehmen: Auma stellt sich organisatorisch neu auf und will Standort weiterentwickeln

Das Maschinenbauunternehmen Auma Riester mit Hauptsitz in Müllheim hat eine neue Geschäftsleitung.

Unter dem Vorsitz des langjährigen Geschäftsführers Jörg Hoffmann als Chief Executive Officer (CEO) umfasst die Geschäftsleitung künftig vier weitere Mitglieder: Marc Schmidt leitet als Chief Sales Officer (CSO) den globalen Vertrieb sowie den Service, Thomas von Bobrucki führt als Chief Operating Officer (COO) die Bereiche Fulfillment und Supply Chain und Christoph Neubauer verantwortet als Chief Financial Officer (CFO) Finanzen, Controlling und IT.

Mit Andreas Bechle wurde außerdem das Ressort Technik (CTO) neu besetzt – ein bewusster Schritt, um das Wissen in Entwicklung, Innovation und Produktstrategie zu stärken, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Mit Bechle, der am 1. April seine Tätigkeit aufgenommen hat, sei das neue Geschäftsleitungsteam vollständig aufgestellt und funktional breit verankert.

Ein weiterer Anlass für die strukturelle Veränderung ist das geplante Ausscheiden von Ferdinand Dirnhofer aus der Geschäftsführung zum 30. Juni.

Für eine langfristig stabile Unternehmensführung

Mit der neuen Struktur will das Unternehmen Kontinuität mit frischen Impulsen verbinden und die Basis für eine verjüngte und damit langfristig stabile Unternehmensführung schaffen: „Klare Zuständigkeiten werden weiter geschärft, Entscheidungswege bewusst verkürzt und die Zusammenarbeit von Vertrieb, Entwicklung, Produktion und Service noch enger verzahnt. So werden Lieferfähigkeit, Qualität und Innovation nachhaltig gestärkt – mit direktem Nutzen für Kunden auf der ganzen Welt“, heißt es von Unternehmensseite.

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Nach einem weiteren Rekordjahr 2025 erwartet Auma eine stabile Weiterentwicklung des Standorts Müllheim, wo rund 1000 Mitarbeiter beschäftigt sind, und sieht weiterhin große Wachstumschancen innerhalb der weltweiten Unternehmensgruppe. Mit der neuen Organisationsstruktur will der Betrieb Marktpotenziale noch konsequenter erschließen und gleichzeitig die digitale Transformation weiter vorantreiben, heißt es.