Müllheimer Unternehmen: Auma stellt sich organisatorisch neu auf und will Standort weiterentwickeln

Das Maschinenbauunternehmen Auma Riester mit Hauptsitz in Müllheim hat eine neue Geschäftsleitung.
Unter dem Vorsitz des langjährigen Geschäftsführers Jörg Hoffmann als Chief Executive Officer (CEO) umfasst die Geschäftsleitung künftig vier weitere Mitglieder: Marc Schmidt leitet als Chief Sales Officer (CSO) den globalen Vertrieb sowie den Service, Thomas von Bobrucki führt als Chief Operating Officer (COO) die Bereiche Fulfillment und Supply Chain und Christoph Neubauer verantwortet als Chief Financial Officer (CFO) Finanzen, Controlling und IT.