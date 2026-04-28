Müllheimer Kriminalstatistik: Mehr Kinder sind straffällig geworden

Im Bereich des Polizeireviers Müllheim lebte es sich 2025 sicherer als in den Vorjahren: Eine höhere Aufklärungsquote und eine geringere Zahl an Straftaten zeugen davon.
Der kommissarische Revierleiter, Erster Polizeihauptkommissar Christian Hummel, sprach bei der Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik von einer Abnahme der absoluten Zahl an Straftaten um 5,5 Prozent auf unter 5000. Bereinigt man die Zahlen um die Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz und Asylverfahrensgesetz, dann reduziert sich die Zahl der Straftaten sogar auf 4401 registrierte Taten.