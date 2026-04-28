Müllheimer Kriminalstatistik: Mehr Kinder sind straffällig geworden

Im Bereich des Polizeireviers Müllheim lebte es sich 2025 sicherer als in den Vorjahren: Eine höhere Aufklärungsquote und eine geringere Zahl an Straftaten zeugen davon.

Der kommissarische Revierleiter, Erster Polizeihauptkommissar Christian Hummel, sprach bei der Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik von einer Abnahme der absoluten Zahl an Straftaten um 5,5 Prozent auf unter 5000. Bereinigt man die Zahlen um die Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz und Asylverfahrensgesetz, dann reduziert sich die Zahl der Straftaten sogar auf 4401 registrierte Taten.

Während sich die Rohheitsdelikte wie Körperverletzungen mit 802 erfassten Straftaten etwa auf dem Niveau des Vorjahres bewegten, nahmen die Diebstahlsdelikte um 338 auf 1333 Straftaten ab. Etwas geringer fielen mit 938 registrierten Vorfälle die Vermögens- und Fälschungsdelikte aus.

Mit 118 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung bewegte sich dieser Deliktbereich auf Vorjahresniveau, ist aber seit der Corona-Pandemie und dem verstärkten Einzug der sozialen Medien deutlich angewachsen. Hummel nannte in diesem Zusammenhang die Kinderpornografie, die oft über Smartphones und im Darknet transportiert werde.

Deutlich gestiegen waren die Fälle im Bereich der strafrechtlichen Nebengesetze, die von 492 (im Jahr 2024) auf 787 angestiegen waren. Zu einem großen Teil sind das laut Hummel Straftaten, die auf verstärkten Kontrolldruck der Bundespolizei auf der Autobahn und entlang der Grenze zu Frankreich zurückzuführen sind, aber in die Statistik des Müllheimer Reviers eingehen.

Drei Tötungsdelikte

Statistisch nicht relevant, aber traurigerweise mit drei Fällen erfasst waren drei Tötungsdelikte, darunter der Fund zweier toter Kinder in Sulzburg und der bereits verurteilte Totschlag in Müllheim, bei dem eine Frau von ihrem Mann erstochen wurde.

Erfreulich die Entwicklung der Aufklärungsquote: Sie stieg im Vergleich zum Vorjahr um 5,5 Prozent auf 60,3 Prozent und liegt deutlich über der der Stadt Freiburg (52,1 Prozent) und des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald mit 52,9 Prozent.

Allerdings muss man laut Hummel zwischen Straftaten unterscheiden, die naturgemäß gleich den Tatverdächtigen mitlieferten – etwa bei Verstößen nach dem Aufenthaltsrecht, und Straftaten beispielsweise im Internet, bei der die Aufklärungsquote meist gering ausfalle.

Grenzlage und die Nähe zur Autobahn spielen eine Rolle

Zwar sank die Zahl der Straftaten, dafür stieg die Zahl der Tatverdächtigen auffällig. Das bedeutet nach den Worten Hummels: „Es werden weniger Straftaten von mehr Tatverdächtigen begangen.“ Die meisten Tatverdächtigen sind Deutsche, unter den nichtdeutschen Tatverdächtigen sind vor allen Dingen Asylbewerber und Flüchtlinge. Nur in Neuenburg dreht sich das Verhältnis deutlich um und führt bei der Gesamtzahl in der Statistik des Polizeireviers zur Spitzenposition der Nichtdeutschen bei den Tatverdächtigen.

Grund dafür sind die Grenzlage und die Nähe zur Autobahn: Es gab Tankbetrügereien, begangen von reisenden Straftätern, Diebstähle mit schneller Flucht über die Grenze und eine verstärkte Tätigkeit der Bundespolizei etwa bei illegalen Grenzübertritten.

Erpressung und mehr

Die Entwicklung der Jugendkriminalität zeigt eine geringe Abnahme der Fallzahlen. Aber: „Uns bereitet die Zunahme der straffälligen Kinder erneut Sorgen“, betont der kommissarische Revierleiter. Hier stiegen erneut die Zahl der Straftaten durch Kinder von 25 im Jahr 2018 kontinuierlich auf heute 110 Personen. Waren es früher mehr Diebstahlsdelikte bei Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden, so stiegen die Rohheitsdelikte kontinuierlich, besonders bei Jugendlichen (79 Taten) und Kindern (33). Insgesamt stiegen die Rohheitsdelikte über alle Altersgruppen einschließlich der Erwachsenen auf 710 Tatverdächtige.

Im Bereich der Straßenkriminalität stieg die Zahl der Tatverdächtigen vom Kindesalter an bis zu den Heranwachsenden um vier Prozent auf 44,6 Prozent aller erfassten Tatverdächtigen. „Die jungen Tatverdächtigen begingen Körperverletzungen und räuberische Erpressungen meist im eigenen Altersumfeld“, erklärte Christian Hummel.

Bei den Diebstahlsdelikten fiel dem Revierleiter die deutliche Zunahme der Tatverdächtigen im Kindesalter (bis 14 Jahre) auf. Hier wurden 37 Taten angezeigt. Knapp 46 Prozent der jungen Altersgruppen bis 21 Jahre sind nach den Ermittlungen der Polizei für Sexualdelikte verantwortlich. Besonders Jugendliche und Kinder fallen über die Nutzung der Social Media-Kanäle in diesem Deliktbereich auf. „Diese Entwicklung der Kriminalität besonders bei Kindern müssen wir wachsam im Auge behalten“, betonte Hummel.

Weniger Rauschgiftdelikte

Nach der Teillegalisierung des Cannabiskonsums erwartungsgemäß zurückgegangen sei die Zahl der Rauschgiftdelikte. Die erfassten Substanzen verteilten sich auf Kokain (43 Prozent), Amphetamin (33 Prozent), Methamphetamin und Heroin mit jeweils fünf Prozent. Alle diese Delikte hätten deutlich zugenommen, so die Auswertung der Statistik.

Zuständigkeit

Im Revierbereich Müllheim

leben etwa 100.000 Einwohner zwischen Auggen und Bad Krozingen beziehungsweise Neuenburg bis zur Sirnitz und dem Ende des Münstertals.