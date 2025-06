Viele Gäste warteten am Freitagabend auf den traditionellen Fassanstich, mit dem Bürgermeister Martin Löffler das Müllheimer Stadtfest eröffnete. Das Fest wurde Anfang der 1970er-Jahre anlässlich der Eingemeindung mehrerer Ortsteile erstmals veranstaltet.

Bei der darauf folgenden Eröffnungsfeier in der Martinskirche herrschte Hochbetrieb. Unter den Gästen waren zahlreiche Bürgermeister aus dem Umland, Vertreter der Deutsch-Französischen Brigade und vieler anderer Institutionen. Erstmals seit Jahren gab es wieder einen Festvortrag. Der Politologe und akademische Oberrat an der Freiburger Universität Christoph Haas sprach zum Thema „Donald Trump und die Folgen für Europa“.

Festvortrag: amerikanische Präsidenten im Fokus

In seinem kurzen Vortrag schlug er erst einen Bogen zu Trumps Vorgänger. Seine Erkenntnisse: Alle Präsidenten zuvor hätten mit ihrer Politik auf ihre eigene Weise das Weltgeschehen, die Wirtschaft und die Politik mehr oder weniger beeinflusst: Von der Gründung des Völkerbunds, dem Vorläufer der Vereinten Nationen zu Beginn des 20. Jahrhunderts über die Great Depression in den USA, die zur Weltwirtschaftskrise führte und die Zollpolitik des früheren Präsidenten Edgar J. Hoover bis hin zum Eingreifen in den Zweiten Weltkrieg, das zum Wendepunkt führte und der Gründung der Nato.

Haas nannte auch den Einfluss der amerikanischen Präsidenten auf Deutschland und der Wiedervereinigung. Das Fazit des Politologen: „Auch Trump nimmt Einfluss, allerdings auf eine andere Art. Einige seiner Forderungen sind nicht neu und wurden bereits von seinen Vorgängern erhoben.“ Er vermutet, dass die Politiker Europas früher nur nicht aufmerksam zugehört hätten und nun mit einem „Dealmaker“ konfrontiert seien, der sein Land von anderen Staaten übervorteilt sehe. Haas empfiehlt daraus folgend, sich in Europa zusammenzuschließen und sich gegen den amerikanischen Präsidenten zu behaupten.

Hügelheimer Küferchor und Stadtmusik Müllheim umrahmen Eröffnung

Nach dem Vortrag folgte dann der Fassanstich mit musikalischer Umrahmung vom Hügelheimer Küferchor und der Stadtmusik. Bereits während der Eröffnungsfeier spielte der Musikzug der Feuerwehr Hohen Neuendorf, Partnerstadt Müllheims in Brandenburg, auf.

In der Müllheimer Fußgängerzone war viel los. Foto: Volker Münch

Bereits am Freitagabend herrschte Hochbetrieb auf den Straßen und in den Lauben. Hier gab es im Vergleich zu den Vorjahren kleine Änderungen. So ist das Adler-Team, das in der Autocross-Szene unterwegs ist, mit einer neu konstruierten Laube an den Markgräfler Platz umgezogen. An dessen ehemaligem Standort fand mit dem türkischen Fußballclub Baris Müllheim ein neuer Verein Platz.

Das Sommerwetter sorgte für reißenden Absatz bei eisgekühlten Mischgetränken, darunter auch neue Kreationen aus Wein und Fruchtkonzentraten. Kühles Bier, aber auch Sekt und Wein und große Mengen alkoholfreier, gekühlter Getränke waren an den Festtagen sehr gefragt. Abwechslungsreich war das Musikprogramm an allen drei Festtagen. Es wurde auf der Bühne auf dem Markgräfler Platz und im Möbiushof präsentiert. Ergänzt wurde das Musikprogramm auch von DJs in einigen Lauben. Für Kinder fuhr am Samstag und Sonntag das Müllheimer Zügle. Höhepunkt am Festsonntag war das Oldtimertreffen in der Werderstraße, bei dem weit über 100 Oldtimer und Youngtimer präsentiert wurden.