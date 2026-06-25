Müllheimer Freibad: Stadt will neue Fördermöglichkeit für die Sanierung nutzen

Im Freibad Müllheim stehen Sanierungsarbeiten an. Die Verwaltung hofft, bei einem Förderprogramm des Bundes berücksichtigt zu werden.

Der Müllheimer Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Mittwochabend einen Beschluss gefällt mit dem Ziel, das Interesse an den Fördermitteln für die Freibadsanierung deutlich zu machen. „Diese Fördermöglichkeit kommt überraschend“, sagte Bürgermeister Martin Löffler eingangs des Tagesordnungspunkts.

Im Fokus stehen verschiedene Sanierungsprojekte, erklärte Baudezernentin Franka Häußler. Das seien Maßnahmen, die auch nicht länger aufgeschoben werden können, machte sie deutlich. Da komme nun das neue Bundesförderprogramm, das der Bundestag mit Beschluss des aktuellen Bundeshaushalts mit Finanzmitteln in Höhe von 250 Millionen Euro ausgestattet hat, für die Stadt gerade zur rechten Zeit.

Erneut ist das Förderprogramm in zwei Stufen aufgestellt. Das bedeutet, die Stadt muss für die erste Phase eine Projektskizze einreichen. Bei einem positiven Bescheid rückt das Müllheimer Schwimmbadprojekt in die zweite Phase, in der dann die Planung und Kostenberechnung konkretisiert werden müssen. Erfolgt erneut der Zuschlag, werden die Gesamtkosten des mehrjährigen Sanierungsprojekts mit 45 Prozent der sogenannten förderfähigen Kosten bezuschusst. Die Projektlaufzeit kann bis zu sechs Jahren dauern, heißt es in den Förderrichtlinien.

Für das Müllheimer Freibad sind Gesamtbruttokosten inklusive der Planungskosten in Höhe von rund 1,6 Millionen Euro vorgesehen. „Wir werden die verschiedenen Arbeiten auf die Jahre 2027 bis 2031 verteilen, weil nur in den Wintermonaten gearbeitet werden soll“, kündigte Häußler an.

In den Wintermonaten sanieren

Über die Wintermonate 2027 und 2028 geht es um die Barrierefreiheit. Hier sollen eine neue Zugangsrampe zwischen den beiden Beckenbereichen gebaut und eine bessere Situation im Eingangsbereich gestaltet werden. Das neue Aufsichtshaus am Sprungturm, die Messtechnik und die Notfallbehandlung stehen wie zusätzliche Umkleidebereiche für Mitarbeiter auf dem weiteren Programm. Geschätzte Gesamtkosten: 120.000 Euro brutto.

In den folgenden Realisierungszeiträumen sollen Photovoltaikanlagen als schattenspendende Dächer über dem Sitzplatz am Kiosk, über dem Kinderplanschbecken und über dem Umkleidebereich für geschätzte Bruttokosten von 280.000 Euro aufgebaut werden.

In einem weiteren Schritt sollen die energetische Erneuerung der Badewassertechnik mit einem geschätzten Ansatz von 320.000 Euro (brutto), eine entsprechende Erneuerung der Beckenwassererwärmung und für Elektroarbeiten (Bruttokosten 230.000 Euro) und die Umstellung der alten Halogenleuchten auf LED-Technik zum Schätzpreis von 70.000 Euro erfolgen.

Projektskizze wird eingereicht

Zum Schluss steht noch die Erneuerung der Steuerung für die Lüftungsanlage auf dem Programm. Es wird mit – Stand heute – einem Betrag von 180.000 Euro kalkuliert. Planungskosten für die Fachplaner Schwimmbadtechnik und Elektrotechnik werden mit einem Bruttobetrag in Höhe von 400.000 Euro angenommen.

Mit seinem positiven Beschluss stimmte der Gemeinderat der Einreichung der Projektskizze zu und beschloss, den zu erbringenden Eigenanteil von etwa 880.000 Euro in die Planung der städtischen Haushalte vom kommenden Jahr an aufzunehmen.

Auf Nachfrage aus der Mitte des Gemeinderats machte Baudezernentin Häußler deutlich, dass der Rat mit Blick auf die Haushaltskonsolidierung nicht verpflichtet sei, bei einem Zuschlag der Fördermittel das Projekt zwingend umsetzen zu müssen. In diesem Fall würden aber die Fördergelder wieder an den Bund zurückfallen. Häußler betonte, die Sanierungsmaßnahmen seien auch ohne Fördergelder unbedingt notwendig.