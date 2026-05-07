Müllentsorgung Kreis Freudenstadt: Warum die Abfall-App viel klüger ist als Google

Personalmangel hat auf den beiden Entsorgungsanlagen im Kreis Freudenstadt immer wieder zu temporären Schließungen geführt. Jetzt werden die Öffnungszeiten angepasst.
Wer seinen Müll in den vergangenen Monaten auf einer der beiden Entsorgungsanlagen des Landkreises entsorgen wollte und sich nicht tagesaktuell über die Öffnungszeiten informierte – beispielsweise völlig unkompliziert über die Abfall-App des Landkreises, die über kurzfristige Schließtage automatisch informiert –, der stand mit seinem vollgepackten Auto oder Anhänger mitunter vor verschlossenen Türen. Der Ärger war entsprechend groß.