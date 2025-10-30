Müllentsorgung im Landkreis Lörrach: Abfallgebühren bleiben vorerst stabil

Die Kalkulation zur Kostendeckung hängt von vielen Faktoren ab. Für Selbstanlieferer wird es aber etwas teurer.

Im kommenden Jahr werden die Abfallgebühren nicht weiter erhöht. Diese gute Nachricht hatte Betriebsleiterin Silke Bienroth in der Sitzung des Betriebsausschusses des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach (EAL) bereits Anfang Oktober verkündet. Nun hat auch der Kreistag der vorliegenden Gebührenkalkulation und den sich daraus ergebenden Gebührensätzen einhellig zugestimmt. Mehr als 85 000 Restmüllbehälter und 45 000 Biotonnen gibt es im Landkreis.

Pro Jahr fallen Kosten von 35 Millionen Euro an Nach konstanten Jahres- und Leerungsgebühren im Jahr 2024 war im Folgejahr aufgrund gestiegener Preise bei den Dienstleistungsverträgen eine Erhöhung der Abfallgebühren erforderlich. Für das Jahr 2026 können die Jahres- und Leerungsgebühren nun wieder stabil gehalten werden. Die durch Gebühren zu deckenden Kosten der Abfallwirtschaft werden gemäß der Planung für das Jahr 2026 im Vergleich zur Planung 2025 um etwa 51 000 Euro steigen.

Insgesamt fallen im kommenden Jahr durch Sammlung, Entsorgung, Trennung und Verwaltung voraussichtlich Kosten in Höhe von rund 35 Millionen Euro an, von denen knapp 31 Millionen Euro über Gebühren abzudecken sind.

Die weitere Entwicklung der Abfallgebühren hänge vor allem von den zunehmenden regulatorischen Anforderungen an die Abfallwirtschaft und den zukünftigen Inflationsraten ab, wurde mitgeteilt. Aufgrund des großen Einflusses von geopolitischen Ereignissen, insbesondere auf die Energie- und Rohstoffpreise, könnten jedoch keine verlässlichen Prognosen für die Gebührenentwicklung abgegeben werden. Ein mittelfristiger weiterer Anstieg sei jedoch wahrscheinlich.

Selbstanlieferungsgebühr steigt um bis zu 3,6 Prozent

Bei den Selbstanlieferungsgebühren sind leichte Anhebungen aufgrund weiterhin steigender Kosten und rückläufiger Mengen notwendig. Die Selbstanlieferungsgebühren werden uneinheitlich um bis zu 3,6 Prozent angehoben. In einzelnen Fällen erfolgt keine Erhöhung. Der Kreistag hat hierzu zur Kenntnis genommen, dass Kostenunterdeckungen nicht ausgleichsfähig sind, sofern diese durch die übliche Abrundung der Selbstanlieferungsgebühren auf volle zehn Cent entstandenen sind. Diese Unterdeckungen würden gegebenenfalls durch Überschüsse aus den gebührenrechtlich nicht relevanten Gewinnen ausgeglichen.

Insgesamt ergibt sich für 2026 bei den Gebühren eine rechnerische Kostenunterdeckung. Diese beläuft sich nach Anwendung der Rundungsregelungen im Bereich der kommunalen Müllabfuhr auf 21 170 Euro und im Bereich der Selbstanlieferung auf 2085 Euro. Mit 0,08 Prozent, bezogen auf den gesamten zu deckenden Aufwand, sei diese Unterdeckung zu vernachlässigen, wie es hieß.

Positiv hat sich auf die Gebührenkalkulation die abgeschlossene Sanierung der Sickerwassererfassung ausgewirkt. Die eingeplanten Instandhaltungskosten haben sich um rund 647 000 Euro reduziert. Zusätzlich wirken sich höhere Erlöse aus Metallverkäufen reduzierend auf die durch Gebühren zu deckenden Kosten aus. Demgegenüber stehen vertragliche Preiserhöhungen in den Bereichen Bioabfallverwertung sowie Sammeln und Transport. Aber auch die Personal- und EDV-Kosten haben sich erhöht.

Bei der Gebührenfestsetzung ist das aus der Rechtsprechung entwickelte Äquivalenzprinzip zu beachten: „Zwischen der Höhe der Gebühr und der Leistung der Entsorgung, also dem Nutzen für den Gebührenschuldner, muss ein angemessenes Verhältnis bestehen. Die Gebühren sollten so gestaltet sein, dass sich daraus nachhaltige Anreize zur Vermeidung und Verwertung sowie zur Abfalltrennung ergeben.“