Müllentsorgung im Landkreis Lörrach: Abfallgebühren bleiben vorerst stabil

Die Kalkulation zur Kostendeckung hängt von vielen Faktoren ab. Für Selbstanlieferer wird es aber etwas teurer.
Im kommenden Jahr werden die Abfallgebühren nicht weiter erhöht. Diese gute Nachricht hatte Betriebsleiterin Silke Bienroth in der Sitzung des Betriebsausschusses des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach (EAL) bereits Anfang Oktober verkündet. Nun hat auch der Kreistag der vorliegenden Gebührenkalkulation und den sich daraus ergebenden Gebührensätzen einhellig zugestimmt. Mehr als 85 000 Restmüllbehälter und 45 000 Biotonnen gibt es im Landkreis.