Feuerwehr Schramberg-Sulgen in nächtlichem Einsatz

1 Die Feuerwehr wurde zu einem vermeintlich brennenden Grill gerufen. (Symbolfoto) Foto: Wegner

Zu einem vermeintlich brennenden Grill auf einem Balkon in Schramberg Sulgen wurde in der Nacht zum Donnerstag die Feuerwehr alarmiert.









Link kopiert



Zu einem Brand auf dem Balkon eines Wohnhauses war am frühen Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr die Feuerwehrabteilung Sulgen sowie die Drehleiter aus Schramberg in die Helmut-Junghans-Straße 14 in Sulgen ausgerückt.