1 Das verspätete Leeren der blauen Tonnen irritiert Bürger, aktuell in Villingendorf, unlängst in Zimmern und Böhringen. Foto: Jungkind

Wenn die Müllabfuhr nicht termingerecht ihrer Pflicht nachkommt, dann sind Bürger irritiert. Jüngstes Beispiel betraf Villingendorf und die blaue Tonne. Sie sollte im ganzen Ort eigentlich am vergangenen Freitag geleert werden. Da dies jedoch nicht geschah und auch nicht am Samstag, regte sich Unmut bei einer Betroffenen.

Villingendorf - Sie schrieb uns unter anderem folgende Zeile: "Ach ja – ALWA hat Urlaubszeit was berechtigt der teuren bezahlten Müllabholung nicht nach kommen zu müssen."

Auf Nachfrage am Montagnachmittag beim Unternehmen ALBA in Dunningen hieß es, dass die Leerung der restlichen blauen Tonnen in Villingendorf am Montag erfolgt sei. Aus einer anderen Quelle war zu erfahren, dass das Mengenaufkommen vor allem seit Corona ein sehr hohes sei. Konkret: Die Anzahl der Kartonagen (Pakete) habe deutlich zugenommen. Und dies habe auch zur Folge, dass die Regelabfuhr am Freitag nicht komplett erfolgen konnte. Statt überwiegend Papier wie einst falle durch die vermehrten Paketlieferungen deutlich mehr Masse an.