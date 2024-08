Tonnen bleiben in Bisingen erstmal voll

Eigentlich sollten Haus- und Biomüll bereits am Donnerstag, 8. August, in Bisingen abgeholt werden. Die Tonnen blieben jedoch stehen. Wir berichten, warum das so ist.









Anwohner in Bisingen dürften sich am Freitagmorgen gewundert haben: Die Mülltonnen waren noch immer voll. Der Rest- und Biomüll sollte eigentlich bereits am Donnerstag, 8. August, abgeholt werden.