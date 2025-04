Müllabfuhr im Zollernalbkreis: Wer leert den Restmüll künftig? Zweiter Bieter wehrt sich gegen Vergabe

1 Noch werden die Restmülltonnen von „PreZero“ abgeholt, das wird sich höchstwahrscheinlich im kommenden Jahr ändern. Foto: Gern

Die Firma Bogenschütz Entsorgung und Recycling in Grosselfingen soll künftig Rest- und Biomüll leeren. Doch ein unterlegener Bieter möchte das so nicht hinnehmen und wehrt sich.









Der Verwaltungs- und Finanzausschuss des Kreistags hat Anfang Februar den Auftrag zur Sammlung des Rest- und Biomülls ab 1. Januar 2026 an die Firma Bogenschütz Entsorgung und Recycling in Grosselfingen vergeben. Das wollte ein Mitbewerber im Vergabeverfahren nicht hinnehmen und wehrte sich – was die Kreisbehörde anscheinend aber wenig beeindruckt.