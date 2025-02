Müllabfuhr im Zollernalbkreis: PreZero ist bald raus, Bogenschütz bekommt den Zuschlag

1 Nur noch bis Ende des Jahres 2025 holt die Firma PreZero den Rest- und Biomüll im Zollernalbkreis. Foto: Dick

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss des Kreistags hat am Montagabend bei seiner Sitzung in Ebingen einstimmig beschlossen, den Auftrag zur Sammlung des Rest- und Biomülls ab 1. Januar 2026 an die Firma Bogenschütz Entsorgung und Recycling in Grosselfingen zu vergeben. Bis 31. Dezember 2025 wird die Abfuhr von Bio- und Restmüll noch von der Firma PreZero vorgenommen. Die Firma mit Sitz in Knittlingen erntete immer wieder massive Kritik, vor allem wegen angeblicher Unzuverlässigkeit.