Müll sammeln in Hechingen: „Einfaches Tun sichtbar machen“

Unser Leser Hannes Reis aus Stetten äußert sich zur Müllsammlerin aus Hechingen.
Aufmerksam und mit innerer Genugtuung habe ich den schönen Bericht über das freiwillige Müllsammeln von Ann-Kathrin Dieringer gelesen. Er spricht mir aus dem Herzen. Und ich bin mir sicher, dass es auch anderen so geht und ich bin zuversichtlich, dass der Bericht ermutigt und ansteckend wirkt. Nicht der erhobene Zeigefinger und Jammern stehen im Vordergrund, sondern konkretes, persönliches Handeln in verschiedenen Alltagssituationen wird sichtbar.