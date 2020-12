Müll-Problem in Mönchweiler Schule wehrt sich gegen Vorwürfe

Laut Duffner versuche die Gemeinde alles, um an die auffälligen Jugendlichen heranzukommen - ohne Erfolg. "Wir bekommen die Situation nicht in den Griff, Müll wird auf Wegen und in Vorgärten entsorgt, Mülleimer nicht benutzt." Auch die Situation rund um die Alemannenhalle sei nicht mehr hinnehmbar. "Auf dem Kleinspielfeld und dem Pausenhof wird mit Kleinkrafträdern gefahren, auf Anwohner keine Rücksicht genommen und der Müll überall verteilt", wurde seitens der Verwaltung festgestellt.

Dabei habe man - allen voran auch Bürgermeister Rudolf Fluck - in den vergangenen Monaten immer wieder versucht, auf die Jugendlichen zuzugehen und ihnen in hohem Maße Verständnis entgegenzubringen. "Die Jugendlichen haben es in der Corona-Zeit nicht leicht - wo sollen sie denn hin, was sollen sie denn tun?" Jetzt will man aber die Auswüchse, die sich in letzter Zeit immer mehr verstärkt haben, nicht mehr hinnehmen. Vonseiten des Gemeinderats kam ein eindeutiges Signal: "Wir dürfen keinesfalls kapitulieren."

Die Forderung aus dem Gemeinderat hinsichtlich des Müllproblems auf den Laufwegen der Schüler der Gemeinschaftsschule - "Wenn an der Schule das Problem verursacht wird, muss die Schule auch die Problemlösung herbeiführen" - bleibt in der GMS nicht unerwidert. Denn so untätig, wie viele Gemeinderäte meinen, sei man bei der Schule nicht.

Die "Schulhausengel" sind aktiv

Im Gegenteil. Dort gibt es nämlich die "Schulhausengel". Sie stehen dafür, dass die Schule und das Umfeld schön und sauber bleiben. Jonas Geiger und Chris Bertsche haben in dem Projekt genau das bereits übernommen, was vom Gemeinderat angemahnt wurde. Einmal wöchentlich laufen sie die am meisten genutzten Wege ab und sammeln den Müll ihrer Schulkollegen ein.

Begleitet wird das Projekt noch bis zum Jahresende von der pädagogischen Assistentin, Anja Lüder. Seit vier Wochen ist ihre Nachfolgerin, Manuela Lorch, in Mönchweiler und wird den Weg mit den Schülern weiter gehen. Auch für die beiden Schüler ist die Arbeit keine leichte. Sie werden immer wieder angegangen. "Sogar schon in der Grundschule gibt es uns gegenüber freche Reaktionen", erklären die beiden. "Wir sehen uns in der Pflicht, am Müllproblem etwas zu ändern, sofern es unsere Schüler betrifft", erklärt Rektorin Susanne Meßmer.

Allerdings trage man das Problem nicht allein. "Die Jugendlichen, die nach der Schule den Jugendplatz am Kleinspielfeld bevölkern, sich überhaupt nicht um Coronaregeln scheren und dort Müll hinterlassen sind zu 90 Prozent nicht Schüler unserer Schule", sagt Konrektor Lothar Reiner.

"Wenn eben gar nichts mehr hilft - muss man sich Hilfe holen"

Um alle Schüler zu erreichen, fehlt im Moment das Instrument der Vollversammlung. "Durch Corona ist das nicht möglich, deshalb machen wir es klassenweise", erklärt Susanne Meßmer - und reagiert sofort.

Schon am Montag nahmen Jonas Geiger und Chris Bertsche gemeinsam mit Manuela Lorch sich der Klassen an und erklärten noch einmal, wie wichtig das Verhalten der Schüler auf ihren Wegen durch die Gemeinde ist.

Auch Susanne Meßmer und Lothar Reiner wissen, wie schwierig die Kommunikation mit den Jugendlichen in der momentanen Lage sein kann. "Sie sind von der Corona-Pandemie in besonderem Maße betroffen". Doch dürfe man ihnen keinesfalls respektloses Verhalten - oder gar Drohungen - durchgehen lassen.

"Wenn eben gar nichts mehr hilft - muss man sich Hilfe holen." Einen Wunsch hätte die Schulleitung noch: "Dass die Gemeinderäte bei solchen Problemen mit der Schule in Kontakt treten, um von uns Informationen zu erhalten."