In Pommesfett steckt ordentlich Energie drin – das wirkt sich auch auf die Entsorgung aus.

Wenn das verbrauchte Fett in der Fritteuse auszutauschen oder das Speiseöl zu alt geworden ist, stellt sich die Frage, wie und wo dies richtig entsorgt werden kann.

Die Entsorgung über den Ausguss ist allerdings keine Lösung.

Dafür wird es verwendet

Das kann zu Verstopfungen im Abwassersystem des Hauses sowie zu Beeinträchtigungen des Kanalsystems führen und ist daher nicht zulässig.

Im Schwarzwald-Baar-Kreis werden seit 2020 auf allen Recyclingzentren und Wertstoffhöfen alte Speisefette und Speiseöle gesammelt, überwiegend zur Herstellung von Biodiesel.

Die gesammelten Fette und Öle werden gereinigt und aufbereitet. Dadurch können wertvolle Rohstoffe und Energie eingespart werden, was eine echte Alternative zu fossilem Diesel darstellt.

So viel bringt es

Allein letztes Jahr wurden aus 6900 Kilogramm im Landkreis gesammeltem Altfett rund 8100 Liter Biodiesel hergestellt. Mit dieser Menge „grünen Kraftstoffs“ kann ein Linienbus eine Strecke von etwa 20 000 Kilometer über Land zurücklegen oder 13 500 Kilometer im Stadtverkehr bewältigen.

Die Speisefette und Speiseöle können in jeglichen Behältern aus Kunststoff, Metall oder Glas kostenlos auf den Sammelstellen abgegeben werden. Auch ein Umfüllen des Öls direkt in die gelben Sammelbehälter vor Ort ist möglich. Größere Mengen, die zum Beispiel bei Vereinsveranstaltungen anfallen, werden ebenfalls angenommen. Hierfür bittet das Amt für Abfallwirtschaft um eine telefonische Anmeldung 14 Tage vorab unter der Nummer 07721/9 13 73 33. So wird sichergestellt, dass bei der Anlieferung ausreichende Sammelkapazitäten vorhanden sind.