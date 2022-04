1 Oberbürgermeister Jürgen Roth in der Halle des DRK im Bendiktinerring, wo die Freiwilligen der Aktion verköstigt wurden. Foto: Zährl

Vchon seit Jahren ruft die Stadt Villingen-Schwenningen zum großen Frühjahrsputz auf. Und seit Jahren schon machen viele mit.















Villingen-Schwenningen - Der achtlos weggeworfene Müll ist ein ästhetisches und ein Umweltproblem. Bei der diesjährigen Aktion "Saubere Landschaft" war wieder ein sehr hohes Engagement freiwilliger Helfer zu verzeichnen.

Widriges Wetter

Wenngleich auch einige von ihrem ursprünglichen Plan wetterbedingt Abstand genommen hatten, gingen trotz des Schneefalls wieder viele Menschen in die Natur um aufzusammeln, was andere achtlos wegwerfen. Beteiligt haben sich die 97 Organisationen, Schulen, Vereine und sonstige Gruppierungen mit etwa 1400 Helfern. Oberbürgermeister Jürgen Roth zeigte sich stolz als die freiwilligen großen und kleinen Helfer sich beim DRK Ortsverein Villingen zum eingeladenen Mittagessen einfanden: "Wir freuen uns über jeden, der mitsammelt und sich von widrigen wetterbedingten Umständen nicht abhalten lässt."

Im Namen der Stadt bedankte sich der Oberbürgermeister bei allen Teilnehmern, bei den vielen ehrenamtlichen Sammlern und dem gesamten Team des DRK, die hinter den Kulissen wirkten. Thorsten Stangl, DRK Bereitschaftsleiter, zeigte sich zuständig für die Essensvorbereitungen, die er mit 20 ehrenamtlichen Helfer bewältigte. Vor Ort war auch der Küchenchef von der Tannenhöhe, Benjamin Guldenschub. Vom Einkauf der 600 Kilogramm benötigten Nahrungsmittel, bereitete er mit seinem fünfköpfigen Helferteam, natürlich alle ehrenamtlich, 1400 Essen für die Sammler zu.

Seit Mittwoch aktiv

Die Vorbereitungen begannen bereits am Mittwoch, am Freitag waren vier Stunden Einsatz angesagt und am Samstag ging es ab 8 Uhr morgens los und dauerte bis am späten Nachmittag. Der Ansturm der Hungrigen bei der Essenausgabe nach 14 Uhr war gewaltig. Schnelligkeit beim Ausgabeteam war angesagt. Michelle Müller, die sich ehrenamtlich beim DRK um die sozialen Medien und das Marketing kümmert, sorgte sich individuell um die Bedürfnisse der Ankommenden. Fazit: Eine gelungene Aktion dank der engagierten Bürger. In den nächsten Wochen werden die blauen Müllsäcke eingesammelt und schön wäre es, laut dem Oberbürgermeister, wenn noch die eine oder andere Gruppierung sich in der nächsten Woche zum Müllsammeln trifft, es ist noch einiges zu tun.

Aktion zu Finanzierung eines Einsatzfahrzeuges für das DRK

Michelle Müller verwies bei dieser Gelegenheit auf einen symbolischen Anteilsschein des DRK, den man für fünf oder zehn Euro erhalten kann. Es gibt auch ein Buch "Helfen macht Freunde, ein Kinderbuch zum Mitmachen". Beides ist erhältlich bei der Buchhaltestelle in Villingen. Diese Aktion hilft zur Finanzierung eines dringend benötigten Einsatzfahrzeuges für das DRK.