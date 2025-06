1 An zahlreichen Stränden wird Plastikmüll angeschwemmt. Ins Meer gelangen die Kunststoffverpackungen oft durch Flüsse – etwa dem Neckar (Symbol-Foto). Foto: Pixabay/hhach Verschmutzung ist auch in Sulz ein Thema. Die Bürger haben verschiedene Vorschläge, wie Plastikmüll vermieden oder besser recycelt werden kann.







Das, was die Welt bewegt, beginnt oft vor der eigenen Haustür. So treffen sich bis zum 13. Juni Vertreter aus 130 Staaten in Nizza, um an der französischen Mittelmeerküste über einen besseren Schutz der Ozeane zu beraten.