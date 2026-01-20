Müll in Sulz: Altkleider sorgen mancherorts für Unmut

Überfüllte Altkleidercontainer und Berge von Plastiksäcken mit Kleidung darin sind in Sulz und Umgebung häufiger zu sehen. Doch wie sieht es aktuell aus?
Ein Leser wendet sich am vergangenen Donnerstag entrüstet an unsere Redaktion. Sein Foto zeigt zwei überquellende Altkleidercontainer des DRK, aus deren Klappen noch Kleidersäcke und eine Decke heraushängen. Und davor wurden so viele in Plastiktüten verpackte Kleidungsstücke zu einem wahren Berg aufgetürmt, dass an ein Durchkommen gar nicht mehr zu denken ist.