Müll in Schwenningen: Die Kleidercontainer sind weg – und das Problem auch?

Lange mussten Anwohner in Schwenningen ertragen, wie in ihrer Nähe immer wieder Müll abgeladen wurde. Dann tat sich was – aber der Frust ist trotzdem noch da.
Über Jahre hinweg hat sich der Ärger von Anwohnern wie Linda Schaible oder Johannes Maier buchstäblich angestaut – genau wie die regelrechten Müllberge, die sich in regelmäßigen Abständen rund um die Container an der Karl-Marx-Straße auftürmten. Entsprechend groß war ihre Erleichterung, dass Ende Juli die Altkleidercontainer endgültig abgeräumt wurden – aus ihrer Sicht auf hoffentlich Nimmerwiedersehen. Zu oft haben sie miterlebt, wie Altkleider nicht nur in den Containern entsorgt wurden, sondern wild verstreut drum herum lagen, genau wie auch noch andere Dinge.