Müll in Balingen: So viele Zigarettenstummel finden die Park Ranger an nur einem Tag

Das ist die Ausbeute der Park Ranger Dorothea Schwarz und Eduard Köhler, die ehrenamtlich das ehemalige Gartenschaugelände sauber halten.
Eine einzige Zigarettenkippe kann bis zu 1000 Liter Wasser mit Nikotin verunreinigen. Park Ranger Dorothea Schwarz und Eduard Köhler finden davon jede Woche hunderte, manchmal sogar an die 1000 achtlos auf den Boden geworfene Zigarettenstummel und sammeln sie mit ihren Müllzangen ein. Ehrenamtlich sind sie damit etwa fünf bis sechs Stunden in der Woche beschäftigt.