Balingen - Es ist ein Ärgernis: Der Bereich um die Altglas- und Altkleidercontainer in der Tübinger Straße hinter der Bizerba-Arena sind oftmals regelrecht zugemüllt. Skrupellose Zeitgenossen entsorgen hier regelmäßig nicht nur leere Flaschen und übrige Kleidung, sondern all das, was sie loswerden möchten, aber offensichtlich nicht über ihren Hausmüll verrechnen oder zum Recyclinghof bringen wollen. Der Standort, abseits des Trubels und am Rande der Stadt, scheint offenbar prädestiniert für Umweltschweine.

Farbeimer und Essensreste

So türmen sich dort oftmals Farbeimer und Essensreste, Elektroschrott und Möbel, ja sogar ein Vibrator lag schon auf den Altglasbehältern. Im Sommer sorgt diese wilde Müllhalde zudem für einen penetranten Gestank. Das ist nicht lustig und das kostet den Landkreis Geld. Denn er finanziert die Entsorgung. Das Leeren der Altglascontainer erfolgt durch die Firma Remondis. Die Beseitigung des Mülls, der neben den Glascontainern nahe der Bizerba-Arena anfällt, erledigt jedoch nicht die Firma Remondis, sondern ein vom Landratsamt separat beauftragtes Unternehmen. Die Kosten dafür sind über die sogenannte Reinigungspauschale innerhalb der Summe abgedeckt, die Remondis für die Entsorgungsleistung/Glascontainer erhält, teilt das Landratsamt auf Anfrage mit.

Die Landkreisverwaltung habe dabei den Container-Standort nahe der Bizerba-Arena genau im Blick. Der Standort sei zuletzt regelmäßig begutachtet und, falls notwendig, gereinigt worden, teilt das Unternehmen mit. Das soll künftig in noch engerer Taktung erfolgen. Diese Reinigung betreffe insbesondere Abfälle, die entgegen der Bestimmungen im Umfeld der Container "wild" abgelagert werden. Die Leerung der Altglascontainer an der Bizerba-Arena erfolge in regelmäßigen Abständen, abhängig vom Aufkommen, im Rahmen des Dualen Systems. Für die Leerung der Altkleidercontainer ist der jeweilige Aufsteller zuständig, in diesem Fall das DRK und die Diözese Rottenburg-Stuttgart.

Kritik an den Reinigungsintervallen

Dass der Containerplatz regelmäßig gereinigt wird, dem widersprechen jedoch Bürger, die dort vorbeikommen. So hat sich ein Leser bei unserer Zeitung beschwert, dass viel zu selten aufgeräumt werde. Nicht nur, dass sich Flaschen auf den Containern türmen würden – was auch an anderen Standorten des Öfteren zu sehen ist –, sondern auch die wilden Müllablagerungen würden viel zu lange liegen bleiben.

Zwischenzeitlich wurde eine Überwachungskamera auf dem Gelände installiert und ein Hinweisschild informiert darüber, dass der Platz videoüberwacht wird. Mittlerweile ist die Kamera wieder verschwunden. Ob sie bewusst wieder abgehängt oder geklaut wurde, ist unklar. Das Landratsamt hat damit jedenfalls nichts zu tun, wie es erklärt: "Am Container-Standort nahe der Bizerba-Arena hat das Landratsamt Zollernalbkreis keine Kamera installiert/installieren lassen, gleiches gilt für das Hinweisschild, das dort offenbar angebracht ist. Dass/ob dort eine Kamera installiert ist, entzieht sich unserer Kenntnis", heißt es in der Antwort zu unserer Anfrage.

Bisingen macht es vor

Andere Gemeinden haben in ähnlichen Fällen vernünftige Alternativen gefunden: In Bisingen sah sich die Verwaltung mit dem Problem konfrontiert, dass die Glascontainer beim Friedhof ebenfalls zugemüllt wurden – was angesichts der Nähe zu den letzten Ruhestätten besonders störend empfunden wurde. Eine Lösung wurde auf dem Gelände zweier Discounter in der Nähe gefunden. Die Container stehen jetzt dort auf dem Parkplatz. Und die soziale Kontrolle der Kunden sorgt dafür, dass dort kein Müll mehr hingeworfen wird.