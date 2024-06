Müll im Zollernalbkreis: Günstig oder zuverlässig? Am besten beides

Günstig oder zuverlässig? Am besten beides

1 Das Thema Müll sorgt im Zollernalbkreis immer wieder für Diskussionen. So auch in der jüngsten Sitzung des Kreistagsausschuss für Umwelt und Technik. Foto: Gern

Nach Problemen und Problemchen: Soll die „PreZero Süd“-Müllabfuhr auch weiterhin die Bio- und Restmülltonnen im Zollernalbkreis leeren? Der Kreistagsausschuss für Umwelt und Technik diskutierte äußerst rege darüber.









Der Ausschuss sollte dem Kreistag eine Empfehlung aussprechen, auf dessen Grundlage er entscheiden kann. In dem Fall gar nicht so einfach. Denn: Das wirtschaftlich günstigste Angebot für Bio- und Restmüllabfuhr hatte PreZero Süd mit Sitz in Knittlingen abgegeben, und lag damit um zirka 400 000 Euro im Jahr unter dem zweitgünstigsten Bieter.