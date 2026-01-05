Müll im Zollernalbkreis: Abschiedsgeschenk von PreZero - viele Tonnen nicht geleert

Nach Weihnachten haben sich beim bisherigen Abfuhrunternehmen erneut so viele Leute krankgemeldet, dass erhebliche Teile des Landkreises mit prall gefüllten Mülltonnen glänzen.
Schön, wenn der Müll von Fahrzeugen abgeholt wird, die in Grosselfingen stationiert sind. Da kommt der Lastwagen im neuen Jahr am richtigen Tag rückwärts in die entlegendste Junginger Sackgasse gefahren, und man ist seinen Silvestermüll pünktlich losgeworden. Das Schöne daran: So dürfte es auch in Zukunft funktionieren, weil jetzt die Firma Bogenschütz dran ist.