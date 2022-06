1 Gelbe Säcke werden ab Juli nicht mehr abgefahren. Foto: Amt für Abfallwirtschaft

Jetzt schlägt im Schwarzwald-Baar-Kreis das letzte Stündchen für den Gelben Sack.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Seit Einführung der Gelben Tonne im Landkreis gab es eine Übergangsfrist für die bis dahin gängigen gelben Abfalltüten. Nun aber endet auch diese.

Säcke bleiben liegen

Das Amt für Abfallwirtschaft weist darauf hin, dass vorhandene Restbestände an Gelben Säcken nur noch bis zum 30. Juni als Beistellsack bei Mehrbedarf verwendet werden können. Die zuständigen Entsorgungsunternehmen haben angekündigt, dass ab Juli bei den Leerungsterminen keine Säcke mehr mitgenommen oder abgefahren werden. Ab diesem Zeitpunkt werden auch keine neuen Gelbe-Sack-Rollen mehr über die bekannten Abgabestellen im Landkreis ausgegeben.

Für Haushalte in Streusiedlungen, welche nicht direkt von der Müllabfuhr angefahren werden, sowie in der Innenstadt von Villingen gelten Sonderregelungen. Entsprechend Berechtigte können direkt bei dem zuständigen Entsorger Gelbe Säcke anfordern. Sollte sich zwischenzeitlich aber gezeigt haben, dass das Behältervolumen der zur Verfügung gestellten Gelben Tonne regelmäßig nicht ausreicht, kann direkt bei den zuständigen Entsorgungsunternehmen unter bestimmten Voraussetzungen ein zusätzlicher Behälter beantragt werden. Noch vorhandene, komplette Gelbe-Sack-Rollen, die unversehrt mit Banderole übrig sind, können auf den jeweiligen Wertstoffsammelstellen im Schwarzwald-Baar-Kreis abgegeben werden, damit diese anderswo verwendet werden können.

Kontakt zu den Entsorgungsfirmen

Die zuständigen Entsorgungsfirmen sind über eine kostenlose Hotline oder per Mail zu erreichen: Für die Orte Villingen-Schwenningen, Dauchingen, Niedereschach und Tuningen: Remondis Süd GmbH, Telefon 0800/1 22 32 55 oder per E-Mail an gelbetonnebw028@remondis.de; für das übrige Gebiet des Schwarzwald-Baar-Kreises: Walter Kaspar GmbH & Co. KG, Telefon 0800/3 33 17 77 sowie per E-Mail an gelbetonne@Kaspar-Rohstoffe.de.

Weitere Infos zur Gelben Tonne gibt es unter: www.lrasbk.de/gelbetonne