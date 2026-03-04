Müll im Kreis Rottweil: Übergangslösung für Altkleiderchaos geschaffen – doch das Problem bleibt

Überfüllte Container, Stapel von Müllsäcken: Das Altkleiderchaos im Kreis Rottweil nahm zuletzt überhand. Jetzt gibt es eine Übergangslösung – doch wie geht es danach weiter?
Gleich mehrere Faktoren führten beim Altkleider-Chaos zum Kollaps: eine neue EU-Richtlinie, die fordert, dass brauchbare Textilien recycelt statt im Restmüll entsorgt werden, und zunehmend mehr Müll und minderwertige Textilien, die in den Containern landen und die Entsorger vor riesige (finanzielle) Herausforderungen stellen. Der Auftrag des Kreistags: Der Landkreis sollte eine Lösung für das Altkleiderproblem finden. Jetzt gibt es eine, um „das Gravierendste abzufangen“. Und wie geht es nach dem Testlauf weiter?