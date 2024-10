Als ALBA-Mitarbeiter kürzlich den Inhalt eines Restmüllbehälters in die Presse des Müllfahrzeugs kippten, spritzte ihnen Altöl entgegen, wie das Landratsamt berichtet. Die beiden Männer kamen nur durch Zufall ohne gesundheitlichen Schaden davon.

Die Ursache des ungewöhnlichen Ölunfalls war ein falsch entsorgter Altölbehälter. Statt den Kanister bei der Problemstoffsammlung abzugeben, hatte ihn sein Besitzer einfach in den Restmülleimer geworfen. Das Ergebnis: ein komplett verschmutztes Abfallfahrzeug und eine mit Altöl verunreinigte Straße.

Tour konnte nicht zu Ende gefahren werden

Das Altöl auf der Straße musste mit Ölabbinder „eingefangen“, das Fahrzeug selbst muss zeit- und kostenaufwendig gereinigt werden. Die Presse im Fahrzeug war trotz der Verschmutzung noch funktionstüchtig, so dass die Besetzung ihre geplante Tagestour fortsetzen konnte. Allerdings kostete der unerwartete Zwischenfall Zeit – so viel, dass die geplante Tour nicht zu Ende gefahren werden konnte und einige Behälter ungeleert am Straßenrand stehen blieben.

Brennende Chemikalie

Ein weiterer Fall hatte sich im Sommer auf der Restmülltour in Bösingen ereignet: Die Ladung im Müllfahrzeug fing plötzlich an zu brennen, Ursache war eine Dose mit Restinhalten eines Schädlingsbekämpfungsmittels.

Weil sich die feuchten Abfälle im Laderaum des Müllfahrzeuges mit der hochgiftigen Chemikalie vermischt hatten, kam es zur Selbstentzündung. Schlimmeres konnte nur durch die schnelle Reaktion des Fahrers verhindert werden. Er kippte den brennenden Inhalt seines Fahrzeugs auf einen Parkplatz, wo das Material gelöscht werden konnte.

Brände werden zur Plage

Sowohl bei ALBA als auch im Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landratsamtes beobachten die Verantwortlichen mit Sorge das steigende Risiko für die Mitarbeitenden – verursacht durch falsche Entsorgung, vor allem im Bereich von Problemstoffen und bei Batterien.

Laut Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft (BDE) kommt es bundesweit zu bis zu 30 Bränden pro Tag in Recycling- und Sortieranlagen, auf Betriebshöfen oder in Müllfahrzeugen. Die Brände, so der BDE, seien zu einer regelrechten Plage der Entsorgungswirtschaft in Deutschland geworden.