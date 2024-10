Müll am Winterlinger DRK-Container: Eine Gefahr für Empfänger und Helfer

Müll am Winterlinger DRK-Container

1 Müll am Altkleider-Container – das ist nicht nur ärgerlich, sondern auch gefährlich. Foto: Kim Rösch

Am Altkleider-Container gegenüber der Realschule Winterlingen wurde vermehrt Müll und Sperrmüll abgeladen – sehr zum Ärger des DRK Ortsvereins, der diesen entsorgen muss – und die Kleiderspenden oft dazu. Das Nachsehen haben dabei freilich andere.









Reifen, Spielzeug, kaputte Haushaltswaren aber auch Reiniger, Lampenöl und Co.: Allesamt Dinge, deren Entsorgung eigentlich im Wertstoffzentrum zu verorten wäre. Das Gegenteil davon hat der DRK Ortsverein Winterlingen erfahren: Dessen Mitglieder haben in letzter Zeit mehrfach Müll und Sperrmüll an ihrem Altkleider-Container im Steigleweg gefunden.