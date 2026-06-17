Mühsamer Kompromiss: Harte Rats-Diskussionen ums Schopfheimer Schwimmbad

Schopfheimer Freibad und kein Ende: In welcher Form das Bad saniert wird und ob alle Schwimmer-Bahnen erhalten bleiben, steht nach einer emotionalen Ratssitzung weiter in den Sternen.
Klar ist: In seiner jetzigen Größe gibt es das Schwimmbad auf Dauer nur, wenn die Sanierung aus Berlin bezuschusst wird. Nur dann nämlich kann sich die Stadt die in dieser Variante auf 9,5 Millionen Euro veranschlagten Kosten leisten, so das Argument. Andernfalls muss günstiger saniert - und die Wasserfläche dafür wohl verkleinert werden.