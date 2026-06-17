Mühsamer Kompromiss: Harte Rats-Diskussionen ums Schopfheimer Schwimmbad

Schopfheimer Freibad und kein Ende: In welcher Form das Bad saniert wird und ob alle Schwimmer-Bahnen erhalten bleiben, steht nach einer emotionalen Ratssitzung weiter in den Sternen.

Klar ist: In seiner jetzigen Größe gibt es das Schwimmbad auf Dauer nur, wenn die Sanierung aus Berlin bezuschusst wird. Nur dann nämlich kann sich die Stadt die in dieser Variante auf 9,5 Millionen Euro veranschlagten Kosten leisten, so das Argument. Andernfalls muss günstiger saniert - und die Wasserfläche dafür wohl verkleinert werden.

Das entschied der Gemeinderat in einer hitzigen Sondersitzung am Dienstag mit klarer Stimmverteilung: SPD, Freie Wähler (FW) und Grüne einerseits gegen CDU und Bürgermeister Dirk Harscher.

Zuschuss ungewiss

Ob der zur Bedingung erhobene Zuschuss fließt, ist indes komplett ungewiss: Das anvisierte Bundesförderprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ (SkS) mit seinem 333 Millionen-Budget dürfte um das Hundertfache überzeichnet sein, so eine Schätzung aus dem Ratsrund. Die Förderbescheide werden im September erwartet.

Kehrtwende im Rathaus

Mit ihrer Entscheidung stellte sich die Gemeinderatsmehrheit gegen den überraschenden Vorschlag, den die Verwaltung vergangene Woche vorgelegt – und der viele kalt erwischt hatte: eine Sanierung für 9,5 Millionen Euro. Massiv über dem Kostendeckel von sieben Millionen Euro also, den Verwaltung und Gemeinderat vor einem Jahr ausgerufen hatten, der seither in sämtlichen Diskussionen als unverrückbare Leitplanke vorgestellt wurde und nicht zuletzt als Hauptargument für die umstrittene (und letztlich per Bürgerentscheid abgeschmetterte) Entscheidung für ein Naturbad diente.

Mehrheit gegen Vorschlag

SPD, FW und Grüne - die Fraktionen, die diese Linie gemeinsam mit der Verwaltung über die ganze Zeit hinweg verfochten hatten - hatten denn auch vorab angekündigt, den Vorschlag mit ihrer Mehrheit abzulehnen. Um den dadurch drohenden (weiteren) Stillstand in Sachen Sanierungsplanung zu vermeiden, habe er sich mit den betreffenden Faktionen noch am Mittag vor der Sitzung um den nun vorgelegten Kompromiss bemüht, erklärte der Technische Beigeordnete Thomas Schmitz. Der Vorschlag wurde denn auch angenommen - jedoch erst nach einem zehrenden Schlagabtausch.

Zwei Sanierungs-Varianten

Zur Debatte standen zwei Sanierungsvarianten, die das Planungsbüro Fritz (Freiburg) ausgearbeitet hatte und in der Sitzung vorstellte. Augenfälligster Unterschied: In der ersten Variante (V1) bleibt die derzeitig Wasserfläche von 1500 Quadratmeter mitsamt sechs 50 Meter-Bahnen im Schwimmerbecken erhalten. In der zweiten Variante (V2) wird die Wasserfläche auf 1000 Quadratmeter verkleinert - auf Kosten der Schwimmerbahnen, von denen drei auf 25 Meter eingekürzt würden.

Weniger Wasserfläche = weniger aufwendige Technik = weniger Kosten: So lautet die verknappte Gleichung, die zum entscheidenden Punkt hinführt: den Kosten. Während die Investitionen für V1 nämlich auf 9,5 Millionen Euro veranschlagt werden, sind es für V2 7,8 Millionen Euro – immer noch über dem Deckel also, aber immerhin näher dran.

40% Abweichung möglich

Noch nicht eingepreist sind dabei freilich die Unwägbarkeiten, die in dieser Planungsphase unvermeidlich sind, wie die Planerin deutlich machte: „Eine Abweichung von 30 bis 40 Prozent ist möglich“, stellte sie klar.

Ob ohne oder erst recht mit Abweichung, ob mit oder erst recht ohne Zuschuss: Die „große Lösung“ hätte erhebliche finanzielle Auswirkungen, die weit über eine Anpassung der Eintrittspreise hinausgehen und sämtliche Bürger betreffen dürften, machte Hildegard Pfeifer-Zäh (FW) deutlich.

Wasserpreis wird steigen

Je nach Höhe des Zuschusses (die Förderquote beträgt 45 oder 33 Prozent) müsste der Wasserpreis beispielsweise um bis zu 15 Cent angehoben werden, legte der kaufmännische Betriebsleiter Arno Asal dar. Im „Worst Case“ - die Stadt bekommt gar keinen Zuschuss – müsste das Wasser sogar 35 Cent teurer werden. Weitere Stellschrauben, an denen womöglich gedreht würde: Einführung von Gebühren für den Schwimmbadparkplatz und höhere Grundsteuer.

Höhere Kosten belasten alle

„Natürlich liegt das Schwimmbad uns allen am Herzen. Aber wir dürfen nicht verschweigen, dass uns die große Lösung an andere Stelle auf die Füße fallen wird“, hinterlegte Stadträtin Theresa Bühler (SPD). Man dürfe die Schwimmbadsanierung nicht isoliert betrachten, viel mehr brauche es den Blick aufs große Ganze der Stadt.

Und: Zur Wahrheit gehöre auch, dass diejenigen, die beim Bürgerentscheid gegen das Naturbad gestimmt hatten, die Verkleinerung der Wasserfläche billigend in Kauf genommen hätten, so Bühler mit Blick auf die damalige Fragestellung.

Thomas Kuri (CDU) wiederum verwies darauf, dass es weitere Fördertöpfe gebe, etwa den Ausgleichsstock und nicht zuletzt das „LuKIFG“, über das Mittel aus dem vielzitierten „Sondervermögen Infrastruktur“ verteilt werden.

Aus der Zuhörerschaft heraus kam dazuhin der Vorschlag, auch die Bürger über einen Förderverein oder einen Spendenfonds einzubeziehen.

Weiteres Bürgerbegehren?

Auch Kuri mahnte an, den Blick zu weiten - jedoch in anderer Richtung als zuvor Ratskollegin Bühler: „Wenn man den Haushalt konsolidieren will, muss man auch ganze andere Dinge auf den Prüfstand stellen“. In diese Richtung hatte auch Andreas Schlageter im Namen der IG Sport- und Familienbad in der Bürgerfragestunde bereits argumentiert: „Ausgerechnet hier plötzlich Finanzsorgen vorzuschieben, um zu verzögern, ist keine konsequente Haushaltspolitik, sondern selektives Bremsen“, so Schlageter mit Blick auf andere Großprojekte der Stadt wie Nahwärmenetz oder Gesamtverkehrskonzept.

Schlageter forderte die Gemeinderäte auf, der teureren Sanierungsvariante zuzustimmen und damit dem Votum der knapp 6000 Bürger zu entsprechen, die beim Bürgerentscheid für den Erhalt des Schwimmbads gestimmt hätten.

Zu diesem Entscheid es nur gekommen, „weil ein großer Teil des Gremiums den klar erkennbaren Willen der Bürger nicht aufgenommen hat“, erklärte der BI-Sprecher. Wenn der Rat diesen Willen weiterhin ignoriere, „wäre ein weiteres Bürgerbegehren die logische Konsequenz.“

Die Zeit drängt

Diskussion und Entscheidung fanden an diesem Abend unter akutem Zeitdruck statt: Die Projektskizze für das SkS muss bis zum 19. Juni eingereicht werden. Auch wenn dieser Termin kaum vom Himmel gefallen sein dürfte: Um diese Frist halten zu können, hatte das Rathaus kurzfristig – erst in der vergangenen Woche – die Sondersitzung inklusive überraschendem Beschlussvorschlag anberaumt.

Tatsächlich ist die Verwaltung nun durch den Kompromiss-Beschluss beauftragt, eine Projektskizze zur Sanierung in der Variante 1 einzureichen. Allerdings: „Über das weitere Vorgehen entscheidet der Gemeinderat erst nach Rückmeldung der Förderstelle. Einer Umsetzung der Variante 1 kann nur mit positivem Förderbescheid ... zugestimmt werden“, heißt es weiter.