Mühlweg in Schwenningen: Warum die Baustelle länger dauern wird

Mühlweg in Schwenningen

1 Der neue Minikreisel zwischen Schwenninger Mühlweg, Beethoven- und Mozartstraße ist mittlerweile zu erkennen. Rund herum wurde in den vergangenen Tagen fleißig asphaltiert. Foto: Mareike Kratt

Seit Februar schon wird die Straßenachse zwischen dem Schwenninger Mühlweg sowie Beethoven- und Charlottenstraße sowie Mühlweg aufwendig saniert – und seither ist die Straße rund ums Café Feiss gesperrt. Ein Ende scheint aber erst einmal nicht in Sicht.









Link kopiert



In Schwenningen wird derzeit gebaggert, ausgebessert, gepflastert und asphaltiert, was das Zeug hält. In zahlreichen maroden Straßen ist das Grünflächen- und Tiefbauamt dabei, den Belag auszubessern und dabei Kanäle oder sonstige ober- und unterirdische Bestandteile auszutauschen.