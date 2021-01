Mühltor-Gerber Eine neue Balinger Fasnet-Figur ist geboren

Straßennamen erinnern noch an Gerberzeit

Schnell sei man da beim Gerber angelangt, einem Berufsstand, der eine lange tradition in Balingen hat. Bereits im Jahr 1328 wurde ein Gerber urkundlich belegt. 1482 wurde erstmals eine "Mühle vor dem Gerbertor" genannt. Ab 1718 gab es gar eine Rotgerberzunft in der Stadt. Fortan mussten Gerber-Lehrlinge und -Gesellen aus weitem Umkreis ihre Prüfungen in Balingen ablegen. 1776 zählte die Stadt 57 Rotgerbermeister, die hauptsächlich robustes Rindsleder für Schuhmacher und Sattler herstellten. Ebenso gab es eine Handvoll Weißgerbermeister, die sich auf Pelze und weiches Wildleder für Bekleidung spezialisiert hatten. Hierdurch erwarb sich Balingen unter anderem ein Renommee für die Produktion erstklassiger Handschuhe.

Heute gibt es keinen Gerber mehr in der Stadt. Aber das Gerberviertel "Klein-Venedig" erinnert mit seinen Straßennamen - Vor dem Gerbertor oder Am Mühlkanal - nach wie vor an die einstige Balinger Blütezeit dieses Handwerks.

Erinnern kann sich Andreas Hebrank persönlich auch noch: "Als kleiner Bub kannte ich noch die alten Häusle unterhalb des Zollernschlosses, wo die Brüder Rolf und Erich Weiblen bis 1994 die letzte Gerber-Werkstatt am Mühlkanal betrieben, wo die Felle und Lederstücke über den Geländern trockneten und von wo immer ein ganz eigener Geruch ausging."

Narrenspruch und -Ruf schon festgelegt

Die Vereinsmitglieder stellten umfangreiche Recherchen an, unter anderem im Stadtarchiv, in Büchern und Zeitungsartikeln. Vor allem aber wurden sie bei Helga und Andreas Weiblen fündig, Ehefrau und Sohn von Rolf Weiblen. So zeichnete sich nach und nach ein konkretes Bild zur Historie, zum Aussehen und zum Namen ihrer neuen Figur ab: Der Mühltor-Gerber war geboren.

Er soll, sagt Hebrank, einen ehrlichen, bodenständigen und "abgeschafften" Handwerker darstellen - authentisch gekleidet mit Holzschuhen, hellen Strümpfen, einer dunklen Leinenhose, einem hellen Leinenhemd mit einer handgemalten Ansicht des Gerberviertels auf dem Rücken, einem Lederschurz und einem Kopftuch aus Lederplätzle. Auf den Latz der Lederschurz soll der Mühltor-Gerber auch ein eigenes Wappen bekommen. Dafür spendierten die Weiblens ihr Familienwappen als Vorlage und sind begeistert von der Idee des Narrenvereins. "Das Gerberhandwerk ist ein wichtiges Stück Balinger Stadtgeschichte, und der Mühltor-Gerber trägt dazu bei, dass diese Geschichte nicht in Vergessenheit gerät", sagt Helga Weiblen.

Als Accessoire soll der Mühltor-Gerber eine hölzerner Fellzange tragen, ein typisches Werkzeug des Gerbers, mit dem er die Umzugsbesucher eventuell auch mal necken kann. Allerdings, so betont Hebrank, werde die neue Figur nicht so umtriebig sein wie eine Hexe. Auf den obligatorischen Narrenruf hat sich der Verein auch schon festgelegt - er lautet, klaro: "Mühltor - Gerber". Und einen Narrenspruch gibt es zudem obendrauf: "Ohne Wasser, ohne Loh, wird der Gerber niemals froh."

Wasser ist heute noch grundlegend für das Gerben. Die Tierhäute und Pelze müssen mehrfach eingeweicht und ausgespült werden. Und das Loh bezeichnet die Lohe, die aus Eichenrinde hergestellte Gerbsäure, ohne die der Gerbvorgang damals nicht möglich war.

Verein verkündet weitere Neuigkeit

Die Larve des Mühltor-Gerbers schnitzt Markus Heinzelmann aus Steinhilben, der für den Verein bereits an die 100 Hexen-Masken angefertigt hat. Und das Leder für den charakteristischen Schurz und für die Kopftuch-Plätzle steuert Andreas Weiblen bei, der in die Fußstapfen seines Vaters getreten ist, in der Schweiz eine Gerberei betreibt und seiner Mutter und seiner Heimatstadt mit regelmäßigen Besuchen die Treue hält.

"Neben dem Mühltor-Gerber gibt es übrigens noch eine Neuigkeit", erklärt Andreas Hebrank. Aus Anlass der neuen Figur werden die Balinger Feuerhexen ihren bisherigen Vereinsnamen ablegen. Auch die Balinger Loable werden als Einzelverein aufgelöst und fusionieren gemeinsam mit den Feuerhexen und dem Mühltor-Gerber zur Balinger Narrenzunft. "Da die Feuerhexen zusammen mit den Loable nun schon seit vielen Jahren die Balinger Fasnet maßgeblich organisieren und prägen, haben wir uns für diese Vereinsverschmelzung entschieden", so Hebrank. Mit den Eyachhexen, den Binsenhexen und den Balingo-Guggis werde man dennoch auch künftig zusammen am gleichen Strang ziehen für ein buntes Fasnetstreiben.