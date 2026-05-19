Mühlentag in Sulzbach: So wurde vor 300 Jahren gemahlen

Am Pfingstmontag, 25. Mai, lädt der 33. Deutsche Mühlentag dazu ein, Mühlen als lebendige Zeugen der Kultur- und Technikgeschichte neu zu entdecken.

Auch im schönen Sulzbachtal öffnet die traditionsreiche „Mooswaldmühle“ an diesem besonderen Tag ihre Pforten. Zwischen 10 und 17 Uhr begrüßt Bernd Fischer, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung, und „Müller“ der „Mooswaldmühle“ zu spannenden Führungen durch eine der höchstgelegenen, noch voll funktionsfähigen Bauernmühlen im Schwarzwald. Die über 300 Jahre alte Mühle gewährt großartige Einblicke in das historische Mahlwesen – ein Erlebnis, das kleine und große Gäste gleichermaßen fasziniert. Neben der Technik begeistert auch ihre traumhafte Lage im Landschaftsschutzgebiet Sulzbachtal.

Die Mooswaldmühle ist ein beliebtes Ziel. Foto: Fischer Für das leibliche Wohl, mit Kaffee und Kuchen, sorgt der Sulzbacher Mädchen-Club, der auf dem nahe gelegenen Käppelesbauernhof eine herzliche Bewirtung organisiert.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Führungen sind kostenlos – nur das Interesse und die Freude an einer besonderen Begegnung mit Geschichte, Handwerk und Natur sind mitzubringen.

Führungen möglich

„Ob als Familienausflug, Zwischenstopp auf der Wanderung oder als Begegnung mit der regionalen Kultur: Ein Besuch an der Mooswaldmühle lohnt sich immer“, verspricht die Gemeindeverwaltung.

Auch außerhalb des Deutschen Mühlentags finden Führungen statt. Alle Termine finden Interessierte auf www.lauterbach-schwarzwald.de.