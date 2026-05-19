Mühlentag in Sulzbach: So wurde vor 300 Jahren gemahlen

Am Pfingstmontag, 25. Mai, lädt der 33. Deutsche Mühlentag dazu ein, Mühlen als lebendige Zeugen der Kultur- und Technikgeschichte neu zu entdecken.
Auch im schönen Sulzbachtal öffnet die traditionsreiche „Mooswaldmühle“ an diesem besonderen Tag ihre Pforten. Zwischen 10 und 17 Uhr begrüßt Bernd Fischer, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung, und „Müller“ der „Mooswaldmühle“ zu spannenden Führungen durch eine der höchstgelegenen, noch voll funktionsfähigen Bauernmühlen im Schwarzwald. Die über 300 Jahre alte Mühle gewährt großartige Einblicke in das historische Mahlwesen – ein Erlebnis, das kleine und große Gäste gleichermaßen fasziniert. Neben der Technik begeistert auch ihre traumhafte Lage im Landschaftsschutzgebiet Sulzbachtal.