Mühlentag in Cresbach: 590 Jahre Mühle, 20 Jahre Wasserrad-Sanierung

1 Das Besucherinteresse ist am Mühlentag in Waldachtal meistens groß. Foto: Hopp Die Mönchhofsägemühle öffnet am bundesweiten Mühlentag, 9. Juni, ihre Türen.







Link kopiert



Der 32. Deutsche Mühlentag wird traditionell auch in Cresbach-Vesperweiler in der Mönchhofsägemühle gefeiert. Am Pfingstmontag, 9. Juni, gibt es ab 10 Uhr Einblicke in die historische Mühle und ein Programm für Groß und Klein. Für die Mönchhofsägemühle ist es ein besonderes Fest, denn auf das Datum fallen Jahrestage: Im Jahr 1435, also vor 590 Jahren, wurde die Mönchhofsägemühle erstmals erwähnt. Und das jetzige Wasserrad ist 20 Jahre alt.