Mühlenbacher geht mit seinem Pferd überall hin: Darum steht manchmal ein Pferd auf dem Marktplatz

1 „Willas“ und Thomas Herbrand sind oft im Haslacher Städtle anzutreffen. Foto: Reinhard

Pferd statt Auto: Nach diesem Motto ist Thomas Herbrand im Kinzigtal unterwegs. Er und „Willas“ sind oft in Haslach anzutreffen – manchmal auf dem Wochenmarkt oder mitten im Narrentreiben. Dass der Wallach dabei so gelassen bleibt, hat gute Gründe.









Manchmal steht auf dem Haslacher Martkpatz, zwischen Gemüse-, Obst-, Brot- und Wurstständen, ein Pferd. Es steht meist unangebunden da, döst mit angewinkeltem Hinterbein und lässt sich weder durch Fahrräder, rennende Kinder oder dicht vorbei fahrende Autos aus der Ruhe bringen. Dass das Pferd ein blendend weißer Schimmel und dazu noch wunderschön ist, hat so manchen Marktbesucher im ersten Moment bestimmt schon an eine Fata Morgana glauben lassen. Doch Willas, so heißt der 19-jährige Araber, ist real und lässt sich auch gerne streicheln. Nicht nur das: Sein Besitzer Thomas Herbrand hat auch kein Problem damit, Kinder, die von dem Tier magisch angezogen werden, auf seinen Rücken zu setzen. Auch das stört Willas nicht, im Gegenteil. Trotz des Marktgewusels um ihn herum hält er dabei brav still und wenn ihn jemand fotografieren will, scheint er sich sogar in Pose zu werfen.