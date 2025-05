Mühlenbacher als Naturpark-Partner: So hilft Bogenschießen der Kulturlandschaft

So hilft Bogenschießen der Kulturlandschaft

1 Naturpark-Schwarzwald-Geschäftsführer Karl-Heinz Dunker (von links), die Naturpark-Bereichsleiterin für die Regionalvermarktung, Christina Cammerer, Paul und Elke Buchholz, Mühlenbachs Bürgermeisterin Helga Wössner und Naturpark-Pressesprecherin Gundi Woll bei der Urkundenübergabe Foto: Naturpark Familie Buchholz die Auszeichnung entgegen genommen, die ihr Engagement für den Erhalt der Schwarzwaldnatur und den Tourismus in der Region würdigt.







Im Mühlenbacher Büchern, zwischen Höfen und unter Windrädern, hat sich der 2019 in Betrieb genommene Bogenparcours zu einer echten Touristenattraktion gemausert. Menschen aus ganz Deutschland reisen an, um entweder das Bogenschießen auszuprobieren oder ihre Künste auf einer der bis zu 4,5 Kilometer langen Strecken zu testen. Zu Recht stolz berichteten Elke und Paul Buchholz beim Pressetermin am Freitag, bei dem sie die Urkunden erhielten, die sie Naturpark-Partner auszeichneten.