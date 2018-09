Mühlenbach Zerbrochenes Glas ist gutes Omen

Kalkulation geht auf

Die Kalkulation ging auf, mit den steigenden Baukosten hatte allerdings niemand gerechnet, so Wössner. Auch die Hanglage machte Probleme, die die Kosten noch einmal in die Höhe trieben (wir haben berichtet). "Trotzdem haben wir an dem Projekt festgehalten", sagte die Bürgermeisterin und mit Blick auf den Rohbau sah sie zufrieden aus. "Da das Objekt hier mitten in Mühlenbach steht, sollte es gefällig sein", erklärte sie. Lebhaft erinnere sie sich noch an die Diskussion in ihrer ersten Ratssitzung, in der es unter anderem um die Anzahl der Steckdosen in den Wohnungen ging. "Es ist immer eine Abwägung mit den Kosten, aber am Ende des Tages muss das Objekt qualitativ hochwertig und gefällig sein."

Die Arbeiten seien über den Sommer flott vorangegangen und es habe keine Unfälle oder andere Vorkommnisse gegeben. "Die Handwerker haben gute und solide Arbeit geleistet", lobte Wössner. Sie dankte der Verwaltung, den Architekten vom Büro Hättich und Faber sowie auch den Anwohnern, die den Bau mittragen müssten.

Schließlich kletterten zwei Zimmerleute der Firma Streif Holzbau aufs Dachgerüst und brachten den Richtbaum an. Im Spruch dankten sie den Architekten sowie dem Bauherrn und baten um Gottes Segen für das Haus. Das Glas, mit dem sie auf das Wohl aller am Bau Beteiligten tranken, schleuderten sie dann traditionsgemäß auf die Straße, wo es klirrend zersprang – ein gutes Zeichen (siehe Infokasten). Danach ging es für alle zum Richtschmaus ins Gasthaus Ochsen.

Das Richtfest wird gefeiert, wenn der Rohbau eines Gebäudes steht und der Dachstuhl errichtet ist. Es findet auf der Baustelle zur Arbeitszeit der Handwerker statt. Die Tradition lässt sich bis ins 14. Jahrhundert zurückverfolgen. Nachdem das Dach mit dem Richtbaum geschmückt wurde, hält einer der Zimmerleute oder der Polier den Richtspruch, in welchem dem Architekten, dem Bauherrn und allen Beteiligten gedankt wird. Gottes Segen wird erbeten. Der Redner bekommt Wein oder Schnaps, um auf das Wohl der Hausbesitzer zu trinken. Er wirft am Ende des Spruchs das Glas vom Dach. Zerspringt es am Boden, wird alles gut, bleibt es heil, gilt das als ein schlechtes Omen.