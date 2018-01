Mühlenbach Wössner: "Bisschen wie bei Elbphilharmonie"

"Wie es zu den Kostensteigerungen kam, haben wir grundsätzlich geklärt, nun muss der Gemeinderat sich fragen, wie er damit umgeht. Das sollte alles nochmal durchgerechnet werden", meinte Wössner. Dem stimmte Keller zu: "Mir wäre es recht, wenn wir da noch einmal eine Gesamtübersicht bekämen. Das sah der Rest des Rats genauso. "Also sollen wir erst mal nicht mehr ausschreiben?", wollte Hättich wissen. Damit war Evmarie Buick nicht einverstanden. "Wir sind in der Planung schon so weit, das ist unmöglich." Dem pflichteten viele andere Ratsmitglieder bei. "Nichts ist unmöglich", widersprach die Bürgermeisterin. "Die Endkosten werden nicht kalkuliert werden können, aber man könnte prüfen, was passiert, wenn wir das Projekt stoppen. Wir könnten verschiedene Optionen darstellen und Möglichkeiten aufzeigen. Das soll aber nicht das Signal sein, dass wir das Ganze jetzt stoppen wollen. Das sind alles Steuergelder und so würden wir zeigen, dass wir behutsam damit umgehen."

Hättich gab zu bedenken, dass bei allen Optionen em Ende etwas mit dem bestehenden Gebäude passieren muss. "Das muss auf jeden Fall irgendwann weg", sagte er. Wössner stellte schließlich den Antrag, die Optionen noch einmal zu prüfen. Mit sieben zu drei Stimmen lehnte der Rat diesen ab.

Dem ursprünglichen Beschlussvorschlag auf Kostenübernahme für die Stützwand und die Hangsicherung gab der Rat danach statt.

Der Abbruch des bestehenden Hauses ist für Februar 2018 geplant. Danach soll mit dem Neubau begonnen werden. Bisher rechnet die Gemeinde mit Kosten in Höhe von insgesamt 800 000 Euro. In der Dezembersitzung des Rats präsentierten die Architekten Ausschreibungsergebnisse für Erd-, Beton- und Maurerarbeiten, die deutlich über den geplanten Kosten lagen.