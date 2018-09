Mühlenbach Titelmitfavoriten bezwungen

Tobias Neumaier (VfK) fand gegen den deutschen Ex-Meister Konstantin Schneider zunächst kein Mittel, um dagegen zu halten. Nachdem der Gottmadinger in der ersten Hälfte einen 9:0 Vorsprung vorgelegt hatte, gab man sich im VfK-Lager bereits mit einem Vierer ab. Mit besserer Einstellung gelang es Neumaier in Runde zwei, die Aktionen von Schneider einzuengen und nur ein 0:12 zuzulassen.

In einem Schlüsselkampf setzt sich VfK-Akteur Michael Wettlin durch

In einem Schlüsselkampf setzte sich VfK-Akteur Michael Wettlin gegen Damian Porwol mit 1:1 durch und holte einen wichtigen Mannschaftszähler. Mit einem 10:1 Punktsieg gegen Artur Stang brachte Mario Eble die Heimmannschaft mit 14:10 in Führung, die postwendend durch die Überlegenheitsniederlage von Loius Kurz gegen den Ex-Nendinger Bundesligaringer Yan Ceaban wieder ausgeglichen wurde.

Somit lag es wie so oft an VfK-Oldie Paul Vollmer, den Sack zuzumachen. Obwohl ihm bereits ein knapper Punktsieg gegen Dennis Köpsel gereicht hätte, wollte Vollmer eine schnelle Entscheidung. Diese fiel schon in der dritten Minute, als er sich einen 16:0 Vorsprung herausgearbeitet hatte. Die Kämpfe im Einzelnen: VfL Mühlenbach – KSV Gottmadingen 18:14: 57 kg F: unbesetzt – Georgios Scarpello 0:4 kampflos; 130 kg G: Patrick Schwendemann – Rolf Keller 4:0 TÜS 15:0; 61 kg G: Csaba Horvath – Florin Gavrila 0:3 PN 0:9; 98 kg F: Alexander Müller – Daniel Weh 4:0 TÜS 26:10; 66 kg F: Simon Volk – Jannik Köpsel 2:0 PS 5:0; 86 kg G: Tobias Neumaier – Konstantin Schneider 0:3 PN 0:12; 71 kg G: Michael Wettlin – Damian Porwol 1:0 PS 1:1; 80 kg F: Mario Eble – Artur Stang 3:0 PS 10:1; 75 kg F: Louis Kurz – Yan Ceaban 0:4 TÜN 0:16; 75 kg G: Paul Vollmer – Dennis Köpsel 4:0 TÜS 16:0.