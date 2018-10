Mühlenbach "Suchen dringend neuen Dirigenten"

Mühlenbach. "Wir suchen einen neuen Dirigenten oder eine Dirigentin", macht es Vorsitzender Claus Matt kurz. Baumann werde Mitte Februar bei gemeinsamen Konzerten mit dem Kirnbacher Chor offiziell verabschiedet und an Ostern endgültig in Richtung Mecklenburg-Vorpommern ziehen. Dass sie mit ihrem Lebensgefährten Johannes Itzek den besten Bass-Sänger gleich mitnehme, werde sehr bedauert. Der Mühlenbacher Kirchenchor sei derzeit mit 36 Sängern in den einzelnen Stimmen noch gut besetzt, auch der Altersdurchschnitt könne sich sehen lassen.

"Wir pflegen den Schatz der geistlichen und weltlichen Chormusik, womit die Verbundenheit des Dirigenten zur Kirche natürlich gegeben sein sollte", erklärt Schriftführerin Brigitte Neumaier. Das Anliegen des Mühlenbacher Kirchenchors sei die Eigenständigkeit in der Pfarrei, solange es irgendwie möglich wäre. Projekte auf Ebene der Seelsorgeeinheit würden begrüßt, in Mühlenbach selbst habe es bisher auch immer wieder einmal Projekte gegeben. So stand beispielsweise die jüngste Vorabendmesse am Samstagabend unter dem Motto: "Lass uns dich suchen – lass dich finden" und wurde von Projektsängern bereichert.

Dass es gerade im Kirchenchor schwierig wäre, Nachwuchs zu finden, wäre sicher kein alleiniges Problem in Mühlenbach; gerade deshalb wäre es den Sängern wichtig, offen für alle Sorten Liedgut zu sein. Natürlich wären mit dem Kirchenchor auch einige Pflichttermine wie die Gottesdienste an Ostern, Pfingsten, Fronleichnam oder Weihnachten verbunden, aber die gebe es in jedem anderen Verein auch.