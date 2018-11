Mühlenbach Steuerzahler-Bund knöpft sich Gemeinde vor

So werde verschwiegen, dass 2016 noch gar nicht abzusehen war, wie sich die Flüchtlingszahlen entwickeln würden "und damals hat man von der Situation her eben geschaut, wie man die Geflüchteten und die wohl noch kommenden irgendwie unterbringt." Dass der Strom irgendwann abebbt, habe niemand voraussehen können. Schließlich wurden die Wohnungen einmal vergrößert und dann kam auch noch eine unerwartete Hangsicherung hinzu – all das, kombiniert mit den allgemein steigenden Baukosten, hätten zu einer Preissteigerung geführt, die 2016 niemand hätte ahnen können. Sie selbst habe nach ihrem Amtsantritt immer wieder angeregt, die Kosten noch einmal durchzugehen, um eventuelle Einsparmöglichkeiten und Handlungsoptionen aufzutun, was dann schlussendlich auch getan wurde. Darauf sei der BdSt in seinen Ausführungen aber nicht eingegangen. Momentan liegen die Kosten für das 352 Quadratmeter große Bauprojekt bei 2406 Euro pro Kubikmeter. Ähnliche Vorhaben im Kinzigtal, zum Beispiel in Haslach, bewegen sich derzeit in der gleichen Preisspanne.

Sie habe gewusst, dass ein Mühlenbacher das Projekt im Frühjahr beim BdSt angezeigt habe und wisse auch, wer das gewesen sei. Die Fragen, die sie daraufhin vom Bund zugeschickt bekam, habe die Verwaltung bereitwillig beantwortet und zurückgeschickt, auch wenn die Gemeinde rein rechtlich nicht dazu verfplichtet sei. "Aber wir wollen ja transparent sein", so Bürgermeisterin Wössner.