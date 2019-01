Mühlenbach "Sie sind da, ohne Wenn und Aber"

Mühlenbach (red/cr). Die Gemeinde hatte die Ehrenamtlichen Mühlenbachs eingeladen. In ihrer Ansprache vor dem Essen würdigte Bürgermeisterin Helga Wössner die 26 anwesenden Helfer: "Es gibt Menschen, die sind einfach da. Ohne Wenn und Aber, ganz selbstverständlich." Sie lobte die Arbeit der Ehrenamtlichen, die oft im Stillen arbeiteten. "Die Ehramtlichen sind oft bescheidene Menschen, die zwar unwahrscheinlich viel für ihre Mitmenschen und die Gesellschaft tun, und die selbst ihren Tätigkeiten keine große Bedeutung zumessen. Es sind oft Menschen, für die es eine Selbstverständlichkeit ist, nicht nur für sich, sondern für andere da zu sein, zu helfen und zu unterstützen", sagte sie ihr Rede.

Für die kleine Gemeinde Mühlenbach seien diese Menschen eine ganz wichtige Stütze. Daher sei es für Mühlenbach so wichtig, dass diese ehrenamtliche Arbeit ins Bewusstsein ihrer Mitmenschen gerückt werden und gewürdigt werden sollte.

Das Spektrum der ehrenamtlichen Arbeit sei wichtig, auch wenn die Helfer das sicher so nicht sehen. Es seien die vielen Fleißigen, die die Blumen im Dorf pflegen und die sich um die mehr als 100 Kilometer Wanderwege in Mühlenbach kümmern. Auch die Beauftragten, die das Senioren Café betreuen seien eine feste Institution in Mühlenbach. Und dann seien da noch die Hausaufgaben-Hilfe und nicht zu vergessen die Flüchtlingshelfer, die dafür sorgten, die Zugezogenen sich in der Gemeinde geborgen fühlen.