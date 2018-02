Mühlenbach "Sei fröhlich und lach – dann freut sich die Helga zu Mühlenbach!"

Die Burg der Mühlenbacher Narrenzunft war auf dem Dorfplatz aufgebaut worden, daneben stand ein leerer Tisch mit Gläsern. Zu den Klängen der Guggenmusik "Blechmechoniger" zog König "Markus der Erste" samt Elferrat und Narrenschar zum Dorfplatz. Ihm folgte die Holde Maid Helga Wössner mit ihrem Hofstaat aus Verwaltungsangestellten. Fanfahren kündigten Großes an, als Rebecca Eisenmann und Manuel Paulat erzählten, was geschehen war: "Die Burg der Narrenzunft Mühlenbach liegt das ganze Jahr über im ruhigen Schlaf. Doch die Ruhe wird seit geraumer Zeit von einem blonden Weibsbild überschattet, das unablässig an unser Tor klopft", verkündete Eisenmann und hatte die ersten Lacher auf ihrer Seite. Nicht nur, dass sie in die Zunft wolle, sondern sie spreche auch noch eine fremde Sprache. Bevor nun dem Weib Wössner Eintritt gewährt werde, müssten Prüfungen von ihr oder einem ihrer Gefolgsleute bestanden werden.

Als erstes müsse der leere Tisch noch vor der Vereidigung mit einem leckeren Mahl für den Narrenrat bestückt werden – wie auch immer das in der kurzen Zeit geschafft werde. Als zweites galt es, Krokodil Domink Duffner das Herz zu rauben. Da das Singen in Gesellschaft des holden Weibes neue Lieblingsbeschäftigung wäre, müsse sie einen Publikumschor zusammenstellen. Ungeprobt wurden "Die alten Rittersleut" mit ihren derben Texten gesungen, im Gesamten etwa zehnstimmig.

"Die holde Helga schlägt sich wacker", befand Manuel Paulat zwischendurch und verkündete die letzte Prüfung: zehn Tanzpaare zusammenzustellen und mit einem höfischen Tanz auf dem Dorfplatz glänzen. Die passende Filmmusik aus dem "Aschenprödel" ließ auch diese Hürde meistern womit Helga Wössner Eintritt in die närrische Burg gewährt wurde.