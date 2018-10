Mühlenbach Punkt mit dem Schlussgong

Wie wichtig die Kinzigtaler das Gastspiel beim abstiegsgefährdeten RSV Schuttertal nahmen, zeigt die Aufstellung. Um RSV-Top-Athlet Tomi Hinoveanu auszuschalten, wechselte VfK-Klassiker Paul Vollmer ins Freistil der 75 kg-Klasse und besiegte dort Pascal Fehrenbacher mit 8:3 Punkten. Zwar kam Hinoveanu dadurch zu einem kampflosen Vierer, doch unterm Strich gaben die Mühlenbacher in den beiden 75 kg-Gewichtsklassen nur zwei Mannschaftszähler ab. Rein theoretisch hätten die Gastgeber bei anderer Aufstellung acht Zähler holen können, was sich in einem 17:16-Sieg niedergeschlagen hätte.

Die Partie in Schuttertal begann für die Kinzigtal-Truppe nach Maß. "Fliege" Csaba Horvath schulterte Nico Kurz mit der ersten Griffaktion, und Ringertrainer Patrick Schwendemann punktete Bastian Frank mit 11:0 aus. Die Hausherren verkürzten durch Luca Munz, der Marcus Schmieder beim 16:0 keine Chance ließ.

Zu einem Schlüsselkampf kam es bis 98 kg, der wahrlich nichts für schwache Nerven war. Die Führung in dem packenden Duell zwischen RSV-Ringer Josef Meßner und Alexander Müller wechselte mehrfach. Quasi mit dem Schlussgong holte Müller den Punkt zum 9:9-Ausgleich und hatte aufgrund der zuletzt erzielten Wertung das glücklichere Ende für sich. Dafür war der nachfolgende Freistil-Kampf zwischen Simon Volk und dem Schuttertaler Johannes Hummel arm an Aktionen. Hummel siegte 2:0. Bis 86 kg bestimmte KSV-Ringer Tobias Neumaier gegen Marco Bräunig klar das Kampfgeschehen. Vor allem in der Schlussphase machte Neumaier ordentlich Dampf und kam so noch zu einem deutlichen 10:1-Punktsieg. Auch Michael Wettlin ließ keine Zweifel aufkommen, dass er als Sieger die Matte verlassen würde. Daran änderte auch eine in den Schlusssekunden eingehandelte Verwarnung nichts, die beim 2:4 jedoch einen Mannschaftszähler kostete. Auf Seiten des VfK machte danach Mario Eble alles klar, in dem er Heiko Meßner frühzeitig auf die Schultern legte.