Mühlenbach Musikalische Poesie und Sangesfreude

Vollen stimmlichen Einsatz brachte auch der Frauenprojektchor, der ebenfalls von Viktor Kraus dirigiert wurde. Mitreißend eröffneten sie ihre Darbietung mit "Kinder der ganzen Erde" von Demis Roussos, dessen Chorsatz aus der Feder von Viktor Kraus stammte. Auch bei dem unvergessenen "Let it Be", bei dem Ulrike Egenmaier als Solistin brillierte, hatte der Dirigent den Chorsatz geschrieben. Mit ein Glanzpunkt war das zu Gemüt gehende "Ich glaube" von Udo Jürgens, das mit dem Männerchor gemeinsam interpretiert wurde.

Der MGV und der Frauenprojektchor werden von Viktor Kraus dirigiert. Instrumental begleitet wurde der Frauenprojektchor von Matthias Böhringer (Gitarre), Adrian Griesbaum (E-Bass), Marius Maier (Schlagzeug) und Kraus am Klavier.